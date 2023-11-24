"Ненавижу эту страну": украинская гимнастка опозорилась скандальным постом о Польше

Украинская федерация гимнастики объявила дисциплинарное производство в отношении Влады Никольченко.

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Влада Никольченко / Коллаж: Главред, Фото: Instagram/nikolchenko_vlada

Украинскую спортсменку Владу Никольченко исключили из состава сборной Украины по художественной гимнастике после оскорбительных высказываний в соцсетях в адрес Польши.

В частности, Никольченко опубликовала сториз в Instagram, в котором гневно высказалась в адрес Польши и ее жителей, сообщает Громадське.

"Испортили настроение утром. Ненавижу эту страну всей душой, а больше всего людей, которые здесь живут. Я здесь только потому, что в моей родной Украине закрыли аэропорт", — написала гимнастка, добавив геолокацию варшавского аэропорта.

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На ее сообщение обратил внимание бывший генеральный секретарь Федерации гимнастики Польши Петр Дец, возмутившийся высказыванием украинской гимнастки. В свою очередь, Украинская федерация гимнастики объявила дисциплинарное производство.

Дец также сообщил, что после инцидента разговаривал с вице-президентом Украинской федерации художественной гимнастики Ириной Блохиной. По его словам, Блохина извинилась перед польским народом.

"Представители Украинской федерации, включая Ирину, безусловно, "шокированы и не имеют слов" из-за этой ситуации. Сейчас готовится официальное письмо с извинениями перед польской федерацией", — отметил он.

Также извинилась сама Никольченко. Гимнастка объяснила, что у нее был психологический срыв на фоне войны в Украине. "Это была ситуативная эмоция, о которой я сожалею, не хотела никого обидеть. Пожалуйста, не принимайте это на свой счет. Это говорила не я, а эмоции во мне", - написала спортсменка.

/ Instagram/nikolchenko_vlada

Отмечается, что в ноябре Никольченко приняла участие в турнире по художественной гимнастике "Варшавская осень-2023", где завоевала "золото" в многоборье, а также провела мастер-класс.

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