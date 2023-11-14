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Украинский спортсмен сбежал от мобилизации в ЕС и сделал циничное заявление

Яна Ставская
14 ноября 2023, 17:38
"Трудное решение" Билан принял после неудачного выступления команды на ЧМ в Италии.
Украинский спортсмен сбежал от мобилизации в ЕС и сделал циничное заявление
Всеобщая мобилизация в Украине продолжается с 24 февраля 2022 года / Коллаж Главреда. Фото: instagram.com/artur_bilan

Украинский спортсмен, член национальной команды по уличной рыбалке Артур Билан не захотел возвращаться в Украину после чемпионата мира в Италии из-за мобилизации. При этом Билан оставил капитану своей команды Даниилу Лясову исполненное цинизма сообщение.

О побеге Билана в соцсети сообщил сам Лясов. Также капитан команды заметил, что Билан неудачно выступил на ЧМ и сделал "трудное решение", пока все спали и отдыхали перед дорогой домой.

Общаясь с Лясовым, Билан отметил, что у него уже две повестки, но он не хочет идти "на утилизацию". Также спортсмен оправдывался, что таким образом якобы заботится о своей жене и ребенке.

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Бегство с Родины Билан назвал "трудным решением".

"Это совместное семейное решение. Жена не хочет жить в постоянном стрессе и у нас маленький ребенок, которому надо идти в садик и школу и не слышать звуков взрывов. Конечно, жена не хочет, чтобы я попал на войну или утилизацию. А это так! У меня уже две повестки, возможностей решить вопрос у нас нет. А мы хотим жить! Тем более мы с братом не видимся и можем не увидеться. Это тяжело", - написал Билан в частной переписке с капитаном команды.

При этом спортсмен добавил, что возместит расходы на поездку, и попрощался с Лясовым.

Украинский спортсмен сбежал от мобилизации в ЕС и сделал циничное заявление

Мобилизация в Украине

Военное положение и всеобщая мобилизация на территории Украины продлены до 15 ноября 2023 года.

Мужчины, которые переезжают в другие регионы и меняют свое место жительства, должны обратиться в территориальные центры комплектации и социальной поддержки (ТЦК СП) там, куда они приехали, и встать на воинский учет. За границей им следует обратиться в консульское учреждение. Сделать это нужно в течение 7 дней.

Кроме мужчин, на воинский учет должны стать женщины, работающие по медицинской специальности.

Мобилизовать могут граждан, которые годны к несению военной службы в ВСУ и не имеют права на получение отсрочки.

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