Оккупанты разворотили квартиру украинского чемпиона: появились жуткие кадры

Жена чемпиона Владимира Баклана сняла на видео свою квартиру после нашествия рашистов.
Российские оккупанты принесли много горя украинским семьям. Армия Путина убивает, крушит и градит украинцев.
Одной из жертв от русских вояк стала семья известного украинского чемпиона мира по шахматам Владимира Баклана.
Супруга украинского гроссмейстера показала, как выглядит их квартира в Гостомеле, где хозяйничала российская армия.
"Это для тех, кто еще ждет русского мира и освободителей! Наша квартира в Гостомеле!", – написала Светлана в Facebook.
Владимир Баклан становился чемпионом Украины по шахматам в 1997 году. В 2000-м в составе сборной Украины выиграл бронзу шахматной Олимпиады, а в 2001 году стал чемпионом мира в командных соревнования.
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Как ранее сообщали, оккупанты разбомбили дом Александра Усика в Киевской области. Екатерина Усик показала, что натворили российские войска.
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