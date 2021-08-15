Олимпиада-2024 пополнилась новыми видами спорта

Олимпиада пополнилась новыми видами спорта / УНИАН

К программе Олимпиады-2024 добавили четыре вида дисциплин. Такое решение принял сегодня Международный олимпийский комитет (МОК), пишет пресс-служба организации.

Будущие международные соревнования будут более молодежными, городскими и гендерно сбалансированными. Также МОК планирует сбалансировать количество участников, чтобы среди них было поровну мужчин и женщин.

Программу Олимпийских игр-2024 дополнят :

брейкданс;

серфинг;

скалолазание;

скейтбординг.

Напомним, ранее украинская спортсменка Марина Килипко во время Олимпийских игр в Токио со слезами на глазах раскритиковала руководство Федерации легкой атлетики и Национального олимпийского комитета Украины за то, что в Японию ее отправили без тренера.

Участница соревнований по прыжкам с шестом рассказала, что после разразившегося скандала из НОК с ней не связывались.