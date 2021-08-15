Олимпиада-2024 пополнилась новыми видами спорта

Будущие международные соревнования будут более молодежными, городскими и гендерно сбалансированными.
К программе Олимпиады-2024 добавили четыре вида дисциплин. Такое решение принял сегодня Международный олимпийский комитет (МОК), пишет пресс-служба организации.
Будущие международные соревнования будут более молодежными, городскими и гендерно сбалансированными. Также МОК планирует сбалансировать количество участников, чтобы среди них было поровну мужчин и женщин.
Программу Олимпийских игр-2024 дополнят:
- брейкданс;
- серфинг;
- скалолазание;
- скейтбординг.
Напомним, ранее украинская спортсменка Марина Килипко во время Олимпийских игр в Токио со слезами на глазах раскритиковала руководство Федерации легкой атлетики и Национального олимпийского комитета Украины за то, что в Японию ее отправили без тренера.
Участница соревнований по прыжкам с шестом рассказала, что после разразившегося скандала из НОК с ней не связывались.
Автор: Екатерина Трохимчук