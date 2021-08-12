В Минспорта объяснили, почему на Олимпиаду вместо тренеров поехали чиновники

В Токио завершились Олимпийские игры / Reuters

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт прокомментировал скандал из-за обвинений в том, что на Олимпиаду в Токио не взяли тренеров многих украинских спортсменов.

Личные тренеры сопровождали только тех украинских спортсменов, которые находились в первой десятке мирового рейтинга в своих дисциплинах. Тренеры спортсменов, у которых не было такого рейтинга, не попали в делегацию, сказал он на пресс-конференции, сообщает Telegram-канал PavlovskyNews.

По его словам, этот порядок определяет федерация, которая подает в НОК списки и потом тренеры едут на Олимпийские игры помогать спортсменам.

Министр молодежи и спорта уточнил, что всего в Токио полетело 47 украинских легкоатлетов, которых сопровождали 30 тренеров. Объяснил он и количество представителей делегации от министерства и Национального олимпийского комитета.

"До 15 человек было на делегацию в практически 300 человек, практический, там 270 или 280 было спортсменов и тренеров...15 людей были в делегации, которые работали для того, чтобы спортсмены не получили никакой проблемы в подготовке к выступлению на Олимпийских играх...это немного", - рассказал Гутцайт.

Реклама

Читайте такжеОбъятия с россиянкой: Магучих ответила на хейт из-за скандала на Олимпиаде

Напомним, ранее украинская спортсменка Марина Килипко во время Олимпийских игр в Токио со слезами на глазах раскритиковала руководство Федерации легкой атлетики и Национального олимпийского комитета Украины за то, что в Японию ее отправили без тренера.

Участница соревнований по прыжкам с шестом рассказала, что после разразившегося скандала из НОК с ней не связывались.