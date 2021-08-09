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"Отъ*битесь от спортсменов": за Магучих после объятий с россиянкой вступился каратист Горуна

9 августа 2021, 10:34

В скандале из-за объятий легкоатлетки Ярославы Магучих с россиянкой Марией Лисицкене каратист Станислав Горуна категорически встал на сторону украинки.

Спортсмены
Станислав Горуна / Reuters

Украинский каратист Станислав Горуна, недавно ставший бронзовую медаль Олимпиады-2020 в Токио, не видит никаких проблем в объятиях легкоатлетки Ярославы Магучих с россиянкой Марией Лисицкене после соревнований в прыжках в высоту. Спортсмен написал на своей странице в Facebook эмоциальный пост с матерными ругательствами.

"Спорт, мать вашу, вне политики. Спорт – это вид деятельности. Для большинства спортсменов национальной сборной Украины это профессия и дело жизни. Отстаньте от спортсменов с вашей е*аной политикой. Спортсмен занимается своим ремеслом. Фотография на пьедестале с соперником или другом – это его часть. Грузите спортсмена за его политические проявления, но отъ*битесь от спортсменов и личных отношений, которые сформировались на основании далеких от политики вещей", – написал Горуна.

Спортсмены
Объятия Магучих и Лисицкене / Reuters

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Напомним, ранее украинская легкоатлетка Ярослава Магучих тепло приветствовала российскую спортсменку Марию Ласицкене по окончании соревнований по прыжкам в высоту на Олимпийских играх в Токио.

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Магучих и Ласицкене обнялись, а потом с улыбками вместе позировали для фотографов.

В Министерстве обороны Украины негативно отреагировали на инцидент

"Спортсмены, представляющие Украину на международных соревнованиях, должны понимать, что в Украине продолжается российско-украинская война и это накладывает определенные ограничения и ответственность. Верное следования спортивным традициям, к примеру - фото объятий со спортсменами-гражданами РФ, когда они становятся призерами, сразу использует враг как информационно-психологическую пушку, которая демонстрирует миру, что "их здесь нет". То есть, неосторожное поведение наших спортсменов, которых мы любим и за которых искренне болеем, может стать объектом информационных спецопераций врага", - написала заместитель министра обороны Анна Маляр.

Олимпиада-2020 новости Украины Ярослава Магучих
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