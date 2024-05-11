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"Пэтэушник молодец": путинист Емельяненко получил на орехи за высказывание об Олимпиаде

Дмитрий Видоменко
11 мая 2024, 15:39
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Атлетам из страны-агрессора РФ не стоит ехать на Олимпиаду-2024 в Париж без флага и гимна, считает бывший боец ММА и путинист Федор Емельяненко.
Федор Емельяненко, Олимпиада
Федор Емельяненко высказался по поводу России на Олимпиаде-2024 / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Скандально известный спортсмен-путинист и бывший боец ММА Федор Емельяненко считает, что атлетам из страны-агрессора РФ не стоит ехать на Олимпиаду-2024 в Париж без флага и гимна. Такой комментарий он сделал в интервью русским пропагандистским СМИ.

"Насколько я знаю, россиян там будет очень мало. Конечно, будем следить за нашими ребятами, если их не отстранят. А вообще, наверное, надо было принимать единое решение о том, ехать или не ехать на Олимпиаду. И если бы решили не ехать, то нужно было оказывать поддержку внутри страны нашим олимпийцам, которые за это боролись. Без родины и флага, без гимна не стоит ездить на такие соревнования. Но необходимо со стороны государства поддержать спортсменов, которые всю жизнь кладут ради прославления страны", − сказал он.

В комментариях Емельяненко жестко высмеяли.

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"Пэтэушник молодец", "Ради прославления страны", "Включат в олимпийской деревне Юру Шатунова, пельмени пожарят на общей кухне", "Федор это словно кличка. Фамилию-то чего не указали?", ‒ сказала она.

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Летние Олимпийские игры 2024

Летние Олимпийские игры 2024 - 33-е по счёту Олимпийские игры, которые планируется провести с 26 июля по 11 августа 2024 года. 13 сентября 2017 года МОК на своей 131-й сессии в Лиме официально объявил столицу Олимпийских игр — Париж. Париж ранее принимал у себя летние Олимпийские игры 1900 и 1924 годов.

Допуск РФ до Олимпиады

Международный олимпийский комитет выступил с новым заявлением по отстранению спортсменов России и Беларуси, в котором отметил, что готов рассмотреть возвращение атлетов этих стран на международные старты.

При этом атлеты должны соответствовать определенным критериям, в том числе не поддерживать войну в Украине.

Как заявил президент МОК Томас Бах по итогам заседания исполкома организации на пресс-конференции, российские и белорусские спортсмены смогут участвовать в индивидуальных международных соревнованиях под нейтральным статусом.

При этом представители стран-агрессоров не смогут бороться за медали на командных турнирах. Это вызвало возмущение в РФ.

Позднее ярая путинистка и президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе призвала спортсменов из страны-агрессора РФ бойкотировать Олимпийские игры-2024 в Париже.

"Они уже сразу вычленили тех, кто согласен с правительством и конкретно с президентом нашей страны по вопросу "чей Крым?", состоишь ли в отношениях с силовыми структурами, например, "Динамо", ЦСКА и т.д. Надо не воздержаться от поездки на ОИ, а плюнуть на них. Спортсмены – наши дети, а мы должны до них все донести и правильно объяснить. Это реально горько, что не поедем на Олимпийские игры, но это не горе. Горе – это когда мать теряет своего сына, вот это горе", – говорили Вяльбе.

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Федор Емельяненко новости спорта Олимпиада-2024
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