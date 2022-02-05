"Подлость русских СМИ": пропагандисты РФ провоцировали украинских олимпийцев в Пекине

Украинские спортсмены общались исключительно с украинским журналистом и делали это на украинском языке.
Российские пропагандисты на Олимпийских игр-2022 в Пекине провоцировали украинских спортсменов, заявила тренер украинской спортивной пары Софии Голиченко и Артема Даренского Лилия Батутина.
В своем Facebook она опровергла новость о том, что ее спортсмены на Олимпийских игр-2022 дали интервью в Пекине журналисту российского телеканала "Матч ТВ" при этом украинские спортсмены общались исключительно с украинским журналистом и делали это на украинском языке.
Она пояснила, что в это время в интервью влез российский журналист, который спросил, общаются ли они с атлетам Олимпийского комитета России.
"Ребята ответили: "Мы стараемся не общаться сейчас ни с какими командами, в связи с обострением ситуации с короновирусом". Это все что нужно знать о подлости русских СМИ. Тошно, противно. Как можно так с детьми? Какие же мр*зи. Фу. Гавнюки..." – написала Батутина.
В свою очередь президент Ассоциации спортивных журналистов Украины Александр Гливинский рассказал, что во время общения в микст-зоне провокацию с Голиченко и Даренским устроил российский пропагандист.
Представитель РФ спрашивал одно и то же "Запрещено ли нашим атлетам общаться на русском?", "Правда ли, что нельзя общаться с российскими атлетами?".
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Напомним, ранее олимпийский чемпион по фристайлу Александр Абраменко прокомментировал появившееся недавно интервью, в котором он заявил, что агрессия России против Украине неоднозначна.
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