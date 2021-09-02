Пришлось отгонять огнем: футбольный матч в Боливии прервали из-за атаковавшего игроков роя пчел

Футболистам пришлось лечь / скриншот

Пчелы атаковали игроков во время футбольного матча 2-го дивизиона чемпионата Боливии между "Нуэва Санта-Круз" и "Айкиле", из-за чего игру пришлось прервать. Возможно, они были недовольны вялой игрой.

На видео запечатлели, как команды соперников временно объединились, чтобы спастись от агрессивных насекомых. В конце концов матч остановили и прямо на поле разожгли огонь, чтобы отпугнуть рой, но те оказались сильнее, сообщается в сюжете ТСН.

Возобновить поединок удалось лишь через два часа. По словам медиков, никто из игроков серьезно не покусан. К слову, поединок закончилось со счетом 5:1 в пользу "Нуэва Санта-Круз".

Ранее мы писали, что поединок Второй лиги Украины между черкасским "Днепром" и "Буковиной" запомнился скандальным моментом с участием судьи – Инны Вакулко. Она показала одному игроку две желтые карточки, но забыла его удалить, в результате чего футболист безнаказанно доиграл весь оставшийся матч.

Вероятно, судья матча будет наказана за такую грубую ошибку в матче – будет ли арбитр отстранена от обслуживания игр, пока неизвестно. Уже после матча пострадавшая от такого решения арбитра команда "Буковина" опубликовала нарезку этих эпизодов и обратилась к ПФЛ Украины, чтобы она дала оценку действиям судей в этом матче и прокомментировала сложившуюся ситуацию.