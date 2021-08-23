Украинская женщина-арбитр показала одному игроку две желтые карточки, но забыла его удалить (видео)

Клуб из Черновцов просит соответствующие органы прокомментировать скандальный эпизод / Скриншот

Поединок пятого тура Второй лиги Украины между черкасским "Днепром" и "Буковиной" не так запомнился уверенной победой хозяев со счетом 3:1, как скандальным моментом с участием судьи – Инны Вакулко.

Футболист "Днепра" Богдан Виниченко умудрился получить две желтые карточки по ходу первого тайма, нарушив правила на 33-й и 46-й минутах. Однако арбитр встречи Инна Вакулко забыла дополнить свои действия логической красной, в результате чего футболист безнаказанно доиграл весь оставшийся матч.

Вероятно, судья матча будет наказана за такую грубую ошибку в матче – будет ли арбитр отстранена от обслуживания игр, пока неизвестно. Уже после матча пострадавшая от такого решения арбитра команда "Буковина" опубликовала нарезку этих эпизодов и обратилась к ПФЛ Украины, чтобы она дала оценку действиям судей в этом матче и прокомментировала сложившуюся ситуацию.

На момент публикации данной новости реакции от ПФЛ Украины не последовало.

Ранее мы писали, что лидер сборной Украины Яремчук отказался давать интервью журналисту из Москвы на русском языке. Корреспондент издания Спорт-Экспресс Максим Алланазаров рассказал, что Яремчук был готов общаться на камеру только на украинском языке.

Напомним, что ранее в этом месяце Бенфика подписала пятилетний контракт с 25-летним игроком сборной Украины Романом Яремчуком. В матче против московского Спартака (2:0) украинец вышел на замену на 64-й минуте и принял участие во втором голе своей команды: после его удара мяч влетел в ворота от ноги Самюэля Жиго.