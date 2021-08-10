Призерам ОИ-2020 выплатят $2 млн: кто из украинских атлетов заработает больше всех

Стал известен размер призовых для украинских олимпийцев / УНИАН

Стали известны суммы призовых, которые заработали украинские спортсмены за выигранные медали на Олимпийских играх в Токио.

Украинские атлеты – призеры ОИ-2020 заработают столько же, сколько и на предыдущих Олимпиадах, сообщает Суспільне.

Отмечается, что за каждую золотую медаль выплатят 125 тысяч долларов, за серебро положено 80 тысяч долларов, за бронзу – 55 тысяч долларов.

При этом пловец Михаил Романчук и Людмила Лузан, которая выступает на каноэ, привезли из Токио по две медали. Соответственно они получат сумму в 135 тысяч долларов призовых и станут самыми высокооплачиваемыми украинскими спортсменами.

В свою очередь золотой призер Олимпиады борец Жан Беленюк получит 125 тысяч долларов.

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Две спортсменки, Анастасия Савчук и Марта Федина, которые выиграли две бронзы, получат по 110 тысяч долларов.

Добавим, что украинским спортсменам суммарно выплатят 1,84 миллионов долларов призовых. Согласно действующему курсу гривен, эта сумма составит 49,57 миллионов гривен.

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