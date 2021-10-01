Призерке Олимпиады, которая отдала квартиру своему тренеру, подарили автомобиль

Наша чемпионка получила еще один подарок / instagram.com/koliadenko_8/

Бронзовая призерка Олимпийских игр-2020, украинская борчиха Ирина Коляденко получила еще один подарок за свое достижение на соревнованиях в столице Японии.

Ассоциация вольной борьбы Украины подарила 22-летней спортсменке автомобиль с буквами ее фамилии вместо стандартного номера, сообщили в Ирпинском горсовете.

Новое авто чемпионки / facebook.com/antongolovenkomalin

Напомним, 25 августа украинская спортсменка Ирина Коляденко заявила, что отдаст полученную благодаря победе на соревнованиях в Токио квартиру своему тренеру Владимиру Яременко.

"Тренер покупал вещи"

История Ирины Коляденко поразила многих украинцев. У самой спортсменки собственной квартиры тоже не было – сначала она жила в общежитиях, а потом снимала небольшую квартиру-студию.

На ее благородный поступок отреагировали власти Ирпеня и дали ей вторую квартиру. Впрочем, когда девушка принимала решение сделать сюрприз тренеру, она не знала о том, что ей подарят еще одну жилплощадь.

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Ирина добавила, что у нее в семье не было возможности ее поддерживать, даже полностью одевать.

Читайте такжеЧетвертая медаль за день: Ирина Коляденко выиграла "бронзу" для Украины на Олимпиаде-2020"Я тянула, как могла, и тренер все это видел. И да – покупал вещи", - отметила она.

Ранее мы рассказывали, что министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт прокомментировал скандал из-за обвинений в том, что на Олимпиаду в Токио не взяли тренеров многих украинских спортсменов.

Как рассказал чиновник, личные тренеры сопровождали только тех украинских спортсменов, которые находились в первой десятке мирового рейтинга в своих дисциплинах. Тренеры спортсменов, у которых не было такого рейтинга, не попали в делегацию.