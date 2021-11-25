Промоутер Усика назвал условия проведение реванша с Джошуа

Промоутер Усика поведал о реванше / УНИАН

Промоутер Александра Усика Александр Красюк договорился встретиться с промоутером Джошуа Эдди Хирном в начале декабря, чтобы обсудить организацию реванша.

Кроме этого, промоутер поведал, при каких условиях поединок могут провести в Киеве.

"Усик уже входит в режим. У нас 7 месяцев с момента первого поединка для организации реванша. То есть 25 апреля дедлайн организации поединка, если стороны не согласуют какое-то смещение на пару недель. Мы с Эдди Хирном договорились в начале декабря встретиться в Европе и "набросать" дорожную карту", - отметил Красюк в интервью для 24 канала.

В первую очередь промоутер обязан получить наилучшие условия для обоих боксеров. В то же время каждая из сторон планирует максимизировать прибыль.

"Мы конечно рассмотрим НСК "Олимпийский" как альтернативу. Мы определим, сколько реально прибыли мы можем получить с продажи билетов, потому что в принципе остальная прибыль будет более-менее адекватной", - добавил промоутер.

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Красюк отметил, что решение относительно места проведения поединка будет базироваться на коммерческой составляющей, однако выиграет ли Украина "конкуренцию цифр" - пока неизвестно.

"Только после конкретных расчетов мы сможем это выяснить", - отметил Красюк.

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Бой Усик – Джошуа

Украинский боксер Александр Усик 25 сентября на стадионе Тоттенхэм Хотспур в Лондоне провел бой с чемпионом мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе, британцем Энтони Джошуа. По итогам поединка Усик сенсационно одержал уверенную победу над оппонентом и стал обладателем всех вышеуказанных поясов, оказавшись чемпионом мира по боксу в 3 версиях в тяжелом весе.

Промоутер британца Эдди Хирн после поединка сказал, что Энтони Джошуа намерен провести бой-реванш с Александром Усиком. Данный пункт прописан в соглашении сторон.