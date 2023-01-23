"РФ нанесла огромный удар": россияне высмеяли депутата из-за войны и санкций против футболистов

Свищев заявил, что уход России из УЕФА это колоссальный удар и по УЕФА.

Сборная РФ по футболу / скриншот

В России продолжают скандалить из-за запрета спортсменам выступать на мировой арене.

Так, председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту РФ Дмитрий Свищев заявил, что дисквалификация клубов из России нанесла непроправимый ущерб УЕФА.

"Уход России из УЕФА это колоссальный удар и по УЕФА. Здесь одни из самых богатых клубов, 150 миллионов жителей, футбол как развивающийся вид спорта. Потерять Россию для УЕФА невыгодно. Плюс все прекрасно понимают, что сегодня-завтра все закончится. Будут восстанавливаться взаимоотношения между странами, в том числе и спортивными федерациями. И если Россия не вернется в Европу, то это будет сложно для УЕФА", – цитирует Свищева "Спорт день за днем".

Такие слова парламентария вызвали настоящую истерику у российских болельщиков.

"УЕФА минимум 25 лет будет приходить в себя после отстранения рос. клубов. ЛЧ и остальные еврокубки девальвируются до уровня первенств водокачки, а Золотой мяч по значимости упадет до Золотой урны", "Сегодня-завтра закончится? Это как Киев за 2-3 дня", - смеются россияне.

Стоит отметить, что после масштабного вторжения войск России 24 февраля 2022 года в Украине УЕФА отстранила от всех соревнования российских спортсменов. Футболистам запрещено учавствовать в Лиге Чемпионов и Лиге Европы.

Ранее писали, как российский спортсмен и серебряный призер Олимпиады-2014 по санному спорту Владислав Антонов получил повестку в армию по мобилизации.

По словам главного тренера сборной России Артема Петракова, Антонов должен был лететь из Красноярска на тренировочный сбор в Сочи, однако за 2 дня получил уведомление, что необходимо явится в военкомат. Спортсмен в панике спросил, что ем уделать.

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