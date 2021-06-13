Российский боксер Александр Поветкин уходит с ринга и сделал неожиданное признание

Поветкин является олимпийским чемпионом 2004 года и двукратным чемпионом мира.
Российский боксер Александр Поветкин принял решение завершить спортивную карьеру. Как заявил боксер, после коронавируса у него ухудшилось здоровье и надо многое пролечить.
"Годы берут свое. Решил завершить карьеру. После коронавируса надо многое пролечить, время пройдет, не 20 лет мне уже. На спаррингах и в тренировках после коронавируса чувствую себя будто пьяный, очень сказывается", - сказал боксер.
Отметим, 27 марта Поветкин проиграл нокаутом британцу Диллиану Уайту. Россиянин не сумел получить шанс во второй раз побороться за титул чемпиона мира после расставания с поясом Всемирной боксерской ассоциации (WBA), которым он владел с 2011 по 2013 год и который потерял после поражения от украинца Владимира Кличко решением судей.
В 2018 году россиянин провел бой с британцем Энтони Джошуа за три пояса чемпиона мира по престижным версиям, проиграв техническим нокаутом в седьмом раунде.
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Всего в активе 41-летнего Александра Поветкина 36 побед (25 нокаутом), три поражения и одна ничья.
Поветкин является олимпийским чемпионом 2004 года и двукратным чемпионом мира (2002, 2004).
Как ранее сообщал Главред, бывший тренер экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Владимира Кличко Джеймс Али Башир заявил, что его экс-подопечный возобновит карьеру и побьет рекорд легендарного Джорджа Формана.