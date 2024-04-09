Танцевал гопак на радостях: украинец нокаутировал русского в финале Кубка мира

Украинец Андрей Кучеренко победил на этапе Кубка мира по самбо, который на минувших выходных состоялся в столице Армении - Ереване.

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Андрей Кучеренко победил россиянина на Кубке мира по самбо / коллаж Главред, фото Международная федерация самбо

Украинский спортсмен Андрей Кучеренко стал победителем этапа Кубка мира по боевому самбо, который прошел в столице Армении ‒ Ереване, сообщается на сайте профильной федерации.

Украинец занял первое место в весовой категории до 71 килограмма. А в финале он победил нокаутом спортсмена из страны-агрессора России Ибрагима Кортоева (который выступал под нейтральным флагом)

По ходу турнира Кучеренко со счетом 8:0 победил двух представителей хозяев турнира ‒ Армении. В решающем поединке за "золото" нашему соотечественнику пришлось попотеть. Россиянин постоянно пытался провести броски, но нарывался на мощные удары от украинца.

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В итоге за 1 минуту и 14 секунд до конца схватки Кучеренко провел хороший правый прямой удар в голову сопернику, отправив его на ковер. Кортоев все же сумел подняться, но продолжить борьбу на не смог ‒ рефери засчитал нокаут.

Летние Олимпийские игры 2024 Летние Олимпийские игры 2024 - 33-е по счёту Олимпийские игры, которые планируется провести с 26 июля по 11 августа 2024 года. 13 сентября 2017 года МОК на своей 131-й сессии в Лиме официально объявил столицу Олимпийских игр — Париж. Париж ранее принимал у себя летние Олимпийские игры 1900 и 1924 годов.

Допуск РФ до Олимпиады

Международный олимпийский комитет выступил с новым заявлением по отстранению спортсменов России и Беларуси, в котором отметил, что готов рассмотреть возвращение атлетов этих стран на международные старты.

При этом атлеты должны соответствовать определенным критериям, в том числе не поддерживать войну в Украине.

Как заявил президент МОК Томас Бах по итогам заседания исполкома организации на пресс-конференции, российские и белорусские спортсмены смогут участвовать в индивидуальных международных соревнованиях под нейтральным статусом.

При этом представители стран-агрессоров не смогут бороться за медали на командных турнирах. Это вызвало возмущение в РФ.

Позднее ярая путинистка и президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе призвала спортсменов из страны-агрессора РФ бойкотировать Олимпийские игры-2024 в Париже.

"Они уже сразу вычленили тех, кто согласен с правительством и конкретно с президентом нашей страны по вопросу "чей Крым?", состоишь ли в отношениях с силовыми структурами, например, "Динамо", ЦСКА и т.д. Надо не воздержаться от поездки на ОИ, а плюнуть на них. Спортсмены – наши дети, а мы должны до них все донести и правильно объяснить. Это реально горько, что не поедем на Олимпийские игры, но это не горе. Горе – это когда мать теряет своего сына, вот это горе", – говорили Вяльбе.

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