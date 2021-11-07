Шевченко назначили главным тренером итальянской Дженоа

Контракт с бывшим наставником сборной Украины подписан сроком на три года.
Бывший главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко назначен главным тренером итальянского футбольного клуба Дженоа (Генуя).
"Андрей Шевченко новый главный тренер Джеона. Добро пожаловать, мистер!", - говорится в сообщении клуба в Twitter.
Контракт с бывшим наставником сборной Украины подписан сроком на три года, до лета 2024 года.
45-летний украинский специалист уже прокомментировал свое новое назначение.
"Начинаем это новое приключение, чтобы вернуть Дженоа к ее великой истории", - написал Шевченко в Instagram.
Дженоа после 12-ти туров чемпионата Италии занимает 16-е место в турнирной таблице. Дженоа считается старейшим футбольным клубом Италии. Основан в 1893 году.
Напомним, Шевченко покинул сборную Украины 1 августа в после окончания срока контракта. Он возглавлял "сине-желтых" с лета 2016 года.
Под руководством Шевченко национальная команда провела 52 матча, в которых одержала 25 побед, 13 раз сыграла вничью и потерпела 14 поражений.
На Евро-2020 сборная Украины дошла до четвертьфинала. Это лучшее достижение страны за всю историю.
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