Шевченко назначили главным тренером итальянской Дженоа

Андрей Шевченко / Reuters

Бывший главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко назначен главным тренером итальянского футбольного клуба Дженоа (Генуя).

"Андрей Шевченко новый главный тренер Джеона. Добро пожаловать, мистер!", - говорится в сообщении клуба в Twitter.

Контракт с бывшим наставником сборной Украины подписан сроком на три года, до лета 2024 года.

45-летний украинский специалист уже прокомментировал свое новое назначение.

"Начинаем это новое приключение, чтобы вернуть Дженоа к ее великой истории", - написал Шевченко в Instagram.

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Дженоа после 12-ти туров чемпионата Италии занимает 16-е место в турнирной таблице. Дженоа считается старейшим футбольным клубом Италии. Основан в 1893 году.

Напомним, Шевченко покинул сборную Украины 1 августа в после окончания срока контракта. Он возглавлял "сине-желтых" с лета 2016 года.

Под руководством Шевченко национальная команда провела 52 матча, в которых одержала 25 побед, 13 раз сыграла вничью и потерпела 14 поражений.

На Евро-2020 сборная Украины дошла до четвертьфинала. Это лучшее достижение страны за всю историю.

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