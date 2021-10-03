Шевченко может возглавить именитый европейский клуб: сенсационный вариант продолжения карьеры

В услугах украинского специалиста заинтересованы в Великобритании.
После ухода с поста главного тренера сборной Украины Шевченко продолжает искать новое место работы. Один из вариантов для трудоустройства – шотландский "Селтик". Руководство клуба недовольно нынешним положением дел в Лиге Европе и чемпионате Шотландии.
Шевченко на данный момент открыт к переговорам и хочет поработать с одним из европейских клубов. В случае с "Селтиком", тренеру не нужно будет получать разрешение на работу в Великобритании, так как он давно живет в Лондоне, сообщает The Sun.
Нынешний тренер "Селтика" Ангелос Постекоглу провел неудачный старт в чемпионате, первые семь игр клуб проиграл. Также завершились поражением два матча в Лиге Европе, шотландский клуб занимает последнее место в группе.
К слову, сам Шевченко не раз заявлял, что хотел бы тренировать "Милан", с которым он два раза выходил в финал Лиги чемпионов. Также в СМИ появлялись сообщения, что Шевченко может стать новым рулевым киевского Динамо.
Скандальный уход Шевченко из сборной
- 1 августа Андрей Шевченко опубликовал пост в соцсетях, в котором сообщил, что контракт его тренерского штаба подошел к завершению. Он возглавлял сборную Украины на протяжении 5 лет.
- Только на следующий день УАФ сделала официальное заявление об уходе тренера. В нем говорилось, что Шевченко и его тренерский штаб подписывали контракт до конца Евро, так как хотели перейти на клубную работу.
- Позже Шевченко заявил, что хотел остаться в сборной, и продление контракта было оговорено: "Была договоренность, что если после Евро две стороны хотят пролонгировать, тогда контракт продлевается". Однако УАФ, по его словам, по неизвестной причине не выходила на контакт ни с ним, ни с его штабом.
- Ныне обязанности главного тренера выполняет Александр Петраков, который ранее возглавлял юношескую сборную Украины U-20.