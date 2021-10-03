Шевченко может возглавить именитый европейский клуб: сенсационный вариант продолжения карьеры

Шевченко может возглавить Селтик / Reuters

После ухода с поста главного тренера сборной Украины Шевченко продолжает искать новое место работы. Один из вариантов для трудоустройства – шотландский "Селтик". Руководство клуба недовольно нынешним положением дел в Лиге Европе и чемпионате Шотландии.

Шевченко на данный момент открыт к переговорам и хочет поработать с одним из европейских клубов. В случае с "Селтиком", тренеру не нужно будет получать разрешение на работу в Великобритании, так как он давно живет в Лондоне, сообщает The Sun.

Нынешний тренер "Селтика" Ангелос Постекоглу провел неудачный старт в чемпионате, первые семь игр клуб проиграл. Также завершились поражением два матча в Лиге Европе, шотландский клуб занимает последнее место в группе.

Позиция "Селтика" в Лиге Европы / Скриншот

К слову, сам Шевченко не раз заявлял, что хотел бы тренировать "Милан", с которым он два раза выходил в финал Лиги чемпионов. Также в СМИ появлялись сообщения, что Шевченко может стать новым рулевым киевского Динамо.

Скандальный уход Шевченко из сборной