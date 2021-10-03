УкрРус
  1. Главная
  3. Спорт

Шевченко может возглавить именитый европейский клуб: сенсационный вариант продолжения карьеры

3 октября 2021, 14:58

В услугах украинского специалиста заинтересованы в Великобритании.

Андрей Шевченко
Шевченко может возглавить Селтик / Reuters

После ухода с поста главного тренера сборной Украины Шевченко продолжает искать новое место работы. Один из вариантов для трудоустройства – шотландский "Селтик". Руководство клуба недовольно нынешним положением дел в Лиге Европе и чемпионате Шотландии.

Шевченко на данный момент открыт к переговорам и хочет поработать с одним из европейских клубов. В случае с "Селтиком", тренеру не нужно будет получать разрешение на работу в Великобритании, так как он давно живет в Лондоне, сообщает The Sun.

Нынешний тренер "Селтика" Ангелос Постекоглу провел неудачный старт в чемпионате, первые семь игр клуб проиграл. Также завершились поражением два матча в Лиге Европе, шотландский клуб занимает последнее место в группе.

Позиция "Селтика" в Лиге Европы / Скриншот

К слову, сам Шевченко не раз заявлял, что хотел бы тренировать "Милан", с которым он два раза выходил в финал Лиги чемпионов. Также в СМИ появлялись сообщения, что Шевченко может стать новым рулевым киевского Динамо.

Скандальный уход Шевченко из сборной

viber
Андрей Шевченко Селтик сборная Украины по футболу новости футбола
Сейчас вы просматриваете новость «Шевченко может возглавить именитый европейский клуб: сенсационный вариант продолжения карьеры». Другие новости спорта читайте в разделе «Спорт». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Отставка Разумкова: Зеленский назвал ошибку спикера, в Слуге народа произошел "бунт"Отставка Разумкова: Зеленский назвал ошибку спикера, в Слуге народа произошел "бунт" Покровская суббота в октябре 2021: когда, что нельзя и можно делать в этот день, молитваПокровская суббота в октябре 2021: когда, что нельзя и можно делать в этот день, молитва Морковка для лошади: почему Украине намекают на отмену безвиза с ЕСМорковка для лошади: почему Украине намекают на отмену безвиза с ЕС Не странно, что Саакашвили уехал. Странно, что он здесь задержалсяНе странно, что Саакашвили уехал. Странно, что он здесь задержался Неудобный Разумков: почему Слуга народа инициировала отставку спикера РадыНеудобный Разумков: почему Слуга народа инициировала отставку спикера Рады

Последние новости

15:00

Гороскоп на 4 октября 2021 для всех знаков Зодиака: предательство или неожиданные перемены

14:58

Шевченко может возглавить именитый европейский клуб: сенсационный вариант продолжения карьеры

14:37

В Украине под угрозой доставка посылок с AliExpress и Amazon: в чем причина Видео

14:18

"Ноль, даже не один балл": Зеленский заявил, что до его президентства СНБО был "кладбищем" Видео

14:12

В Украине пять областей в шаге от попадания в "оранжевую" зону карантина Видео

Реклама
13:37

Волна банкротств, безработицы и рост цен: в Украине дали мрачный прогноз из-за подорожания газа Видео

13:30

"Еще ничего не решил": Зеленский высказался о планах на второй президентский срок

13:13

В моду на осень-зиму 2021 2122 вошли стильные мужские стрижки, сила которых в непринужденности Фото

12:42

"Миллион вопросов" к Разумкову: Зеленский оценил кандидатуру нового спикера Видео

12:41

Зеленский заявил, что окружение Путина всячески препятствует их встрече с глазу на глаз Видео

12:01

Комаровский "разнес" противовирусные препараты: при ОРВИ доказана эффективность не всех лекарств Видео

11:50

Задержание в Грузии: Зеленский пообещал помочь вернуть Саакашвили в Украину Видео

11:30

Инфекционист рассказал, почему коронавирус мог "сбежать" из лаборатории в Китае Видео

11:23

Украину накроют сильные заморозки: где и когда ждать резкого похолодания Видео

10:30

"Нет времени рассчитывать на прием в ЕС": Зеленский похвастался "наглой" политикой Украины Видео

10:09

Звезда сериала Пес попал в ДТП в Киеве

09:43

"Покупки считаем не деньгами, а гонорарами": Кухар рассказала о шопоголизме и зависти коллег

09:34

В Украине резко подскочила стоимость газа: опубликованы новые цены Видео

09:24

Завязалась ссора в супермаркете: в Чернигове зверски избили двоих правоохранителей, один из них умер

09:05

Когда Хэллоуин 2021: дата, традиции праздника, как себя развлечь в канун Дня всех святых

Реклама
08:58

Ясько рассказала о знакомстве с семьей Саакашвили и его разводе с женой Видео

08:50

Гороскоп на 3 октября 2021 для всех знаков Зодиака: серьезные убытки или пустые обещания Видео

08:32

"Награды" за зашквары и Арахамия за барабанами: съезд "слуг" закончился грандиозной вечеринкой Видео

08:16

Коронавирус в Украине за минувшие сутки обнаружили у 7967 человек, госпитализаций 3300 Видео

07:57

Евросоюз может создать в Украине военную учебную миссию - СМИ

07:45

Почему в Украине так много антивакцинаторов мнение

07:35

Боевики на Донбассе начали активно вооружаться: стянули "Грады" и танки

07:20

День учителя в Украине в 2021 году: душевные поздравления и картинки к празднику

07:10

Киевлян предупредили о резком взлете тарифов на отопление: названы новые суммы Видео

06:27

Поздно спохватились: что ждет Украину после уменьшения транзита газа мнение

05:28

Мог ли Путин подхватить коронавирус и грозит ли ему смерть: инфекционист оценил риски

05:02

Диетолог рассказала, чем полезны груши и кому их нельзя кушать

04:22

Приметы на 3 октября: что нельзя делать и как не попасть в беду Видео

03:50

"Рассадники вируса": врач пояснил, есть ли польза от "желтой зоны"

03:02

Дикое везение целый месяц: астролог назвала главных счастливчиков октября 2021 Видео

02:16

В Минздраве пояснили, кто из педагогов находится "под бдительным контролем" Видео

01:38

Саакашвили рассказал, как попал в Грузию перед задержанием Видео

02 октября, суббота
23:55

Зеленский загадочно высказался об идее баллотироваться на второй срок

23:54

Украину накроет мощный антициклон: синоптики назвали сроки еще одного бабьего лета Видео

23:27

Во Львове роженица скончалась от COVID: сердце остановилось после смерти ребенка Видео

Реклама
22:36

Укрзализныця угодила в громкий скандал с "бездомными" пассажирами

22:04

В Минздраве рассказали об опасности вируса папилломы человека

21:09

Выяснилось, когда украинцы смогут голосовать на выборах онлайн

20:35

Ляшко назвал сроки производства первой украинской вакцины от коронавируса Видео

20:34

Выборы в Грузии: обнародованы первые результаты экзит-полов

20:04

В Грузию прибыли мать и сын Саакашвили Видео

20:00

Самая модная обувь осень-зима 2021 2022, которую не захочется снимать ни в дождь, ни в снег Фото Видео

19:59

Мендель похвасталась "шабашем" и устроила смелую фотосессию, показав неожиданное тату

19:31

Отставка Разумкова: почему это никак не повлияет на политические расклады мнение

18:50

"Не хватает опыта": Зеленский выдвинул претензии "слугам народа" и назвал их троечниками Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять