Скандал с фото Магучих: Креминь оценил объятия украинки с россиянкой на Олимпиаде

Ярослава Магучих (справа) сфотографировалась со спортсменкой из РФ / Reuters

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь прокомментировал скандал с бронзовой медалисткой Олимпиады-2020 по прыжках в высоту Ярославой Магучих, которая сфотографировалась в обнимку с олимпийской чемпионкой из России Марией Ласицкене после финала соревнований.

В эфире на канале Украина 24 он подчеркнул, что спортивную дипломатию обсуждали на встречах со спортсменами и министром молодежи и спорта Вадимом Гутцайтом.

"Говорили в каком контексте? Что во время проведения и участия в официальных брифингах и пресс-конференциях все-таки граждане Украины обязаны пользоваться государственным языком и держать высокий уровень ответственности за страну, которая их командировала на знаковые соревнования планетарного масштаба", — заявил омбудсмен.

При этом он заявил, что не разделяет "принципов объятий, рукопожатий и много чего другого в публичной плоскости под флагом Украины".

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"Я смотрел бой греко-римской борьбы в 2008 году между представителями России и Грузии. Когда грузин его победил, он не подал ему руки, а напомнил, что не поддерживает российскую агрессию и будет спортивным способом защищать свой народ. Вопрос субординации к своим гражданам определяется в том числе и позиционированием к представителям тех стран, которые были представлены на соревнованиях", — сказал омбудсмен.

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Ранее сообщалось о том, что Магучих тепло приветствовала российскую спортсменку Марию Ласицкене по окончании соревнований по прыжкам в высоту на Олимпийских играх в Токио.

Магучих и Ласицкене обнимались по окончании соревнований, а также вместе позировали для фотографов.

Как известно, Ярослава Магучих занята третье место по прыжкам в высоту и завоевала бронзовую медаль. Она показала результат 2,00 метра.