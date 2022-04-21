"Скоро мы победим": звезда сборной Украины по футболу расплакался перед журналистами

Александр Караваев / скриншот

Защитник киевского Динамо Александр Караваев на совместной пресс-конференции с представителем тренерского штаба Эмилианом Карасом обратился к защитникам Украины.

Футболист не смог сдержать эмоций, произнося слова благодарности Вооруженным силам Украины, после благотворительного матча против румынского Клужа (0:0)

"Это единственное, что мы можем сделать сейчас – выходить на футбольное поле, играть в футбол и собирать средства для своей Родины. Мы это умеем, мы это делаем, и если есть такая возможность сейчас, то мы будем использовать ее максимально и будем отдаваться в каждом матч", - говорит Караваев.

Футболист отметил, что сейчас очень тяжело эмоционально выходить на поле и играть в футбол.

"Все знают, какая сейчас ситуация в нашей стране. Но везде, где мы бывали, нас очень тепло принимали, все помогали нам. Поэтому хотелось бы поблагодарить всех стран, городов и футбольных клубов, которые вместе с нами помогают Украине, страдающей от военных действий. Уверен, что скоро мы победим. Также большое спасибо и низкий поклон украинской армии, нашим воинам, которые защищают родную землю", — сказал Караваев на пресс-конференции и расплакался.

Отметим, Александр Караваев уроженец Херсона.

Как ранее сообщали, Роксана Малиновская, которая является женой футболиста итальянской Аталанты и сборной Украины Руслана Малиновского, сделала неоднозначную публикацию в соцсетях на тему отношений Украины и РФ.

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