"Спасибо шведу за победу": в Сети шутят над тем, как Швеция протащила Украину в плей-офф Евро-2020

В Сети потешаются над тем попаданием Украины в плей-офф Евро-2020 благодаря шведам / NailSclub.com.ua

Сборная Украины по футболу провела невыразительный матч против команды Австрии. Поражение 0:1 не позволило команде попасть напрямую в плей-офф Евро-2020, поэтому нам пришлось наблюдать, как дальнейшая судьба сборной решается в других матчах. И фортуна улыбнулась украинцам – Швеция обыграла Польшу со счетом 3:2, в результате чего украинская сборная продолжит борьбу на чемпионате Европы.

У словаков после матча с Испанией худшая разница по показателям забитых и пропущенных мячей, чем у Украины (-5 у словаков и -1 у украинцев), а поляки проиграли Швеции. Победу швейцарской сборной можно назвать героической, так как победный гол Виктор Клаэссон забил уже в дополнительное время – на 90+3 минуте шведы фактически вывели Украину в 1/8 финала.

В общем, благодаря дополнительным показателям Украине и победе Швеции нашей сборной удалось попасть в плей-офф Евро-2021 с третьего места.

Ирония судьбы в том, что теперь в 1/8 финала сборная Украины, скорее всего, сыграет…со сборной Швеции!Читайте такжеУкраина в плей-офф Евро-2020: с кем и когда сыграют подопечные Шевченко

Пользователи Сети потешаются над тем, что благодаря шведам украинская сборная попала в 1/8 финала Евро-2020. Предлагаем вашему вниманию лучшие мемы вечера.