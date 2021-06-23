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"Спасибо шведу за победу": в Сети шутят над тем, как Швеция протащила Украину в плей-офф Евро-2020

23 июня 2021, 23:47

Благодаря голу на 90+3 минуте матча шведа Виктора Клаэссона Украина оказалась в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу.

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В Сети потешаются над тем попаданием Украины в плей-офф Евро-2020 благодаря шведам / NailSclub.com.ua

Сборная Украины по футболу провела невыразительный матч против команды Австрии. Поражение 0:1 не позволило команде попасть напрямую в плей-офф Евро-2020, поэтому нам пришлось наблюдать, как дальнейшая судьба сборной решается в других матчах. И фортуна улыбнулась украинцам – Швеция обыграла Польшу со счетом 3:2, в результате чего украинская сборная продолжит борьбу на чемпионате Европы.

У словаков после матча с Испанией худшая разница по показателям забитых и пропущенных мячей, чем у Украины (-5 у словаков и -1 у украинцев), а поляки проиграли Швеции. Победу швейцарской сборной можно назвать героической, так как победный гол Виктор Клаэссон забил уже в дополнительное время – на 90+3 минуте шведы фактически вывели Украину в 1/8 финала.

В общем, благодаря дополнительным показателям Украине и победе Швеции нашей сборной удалось попасть в плей-офф Евро-2021 с третьего места.

Ирония судьбы в том, что теперь в 1/8 финала сборная Украины, скорее всего, сыграет…со сборной Швеции!Читайте такжеУкраина в плей-офф Евро-2020: с кем и когда сыграют подопечные Шевченко

Пользователи Сети потешаются над тем, что благодаря шведам украинская сборная попала в 1/8 финала Евро-2020. Предлагаем вашему вниманию лучшие мемы вечера.

  • В Сети радуются "победе" сборной Украины матче Швеции и Польши
    В Сети радуются "победе" сборной Украины матче Швеции и Польши Соцсети
  • В Сети радуются "победе" сборной Украины матче Швеции и Польши
    В Сети радуются "победе" сборной Украины матче Швеции и Польши Соцсети
  • В Сети радуются "победе" сборной Украины матче Швеции и Польши
    В Сети радуются "победе" сборной Украины матче Швеции и Польши Соцсети
  • В Сети радуются "победе" сборной Украины матче Швеции и Польши
    В Сети радуются "победе" сборной Украины матче Швеции и Польши Соцсети
  • В Сети радуются "победе" сборной Украины матче Швеции и Польши
    В Сети радуются "победе" сборной Украины матче Швеции и Польши Соцсети
  • В Сети радуются "победе" сборной Украины матче Швеции и Польши
    В Сети радуются "победе" сборной Украины матче Швеции и Польши Соцсети
  • В Сети радуются "победе" сборной Украины матче Швеции и Польши
    В Сети радуются "победе" сборной Украины матче Швеции и Польши Соцсети
  • В Сети радуются "победе" сборной Украины матче Швеции и Польши
    В Сети радуются "победе" сборной Украины матче Швеции и Польши Соцсети
  • В Сети радуются "победе" сборной Украины матче Швеции и Польши
    В Сети радуются "победе" сборной Украины матче Швеции и Польши Соцсети
  • В Сети радуются "победе" сборной Украины матче Швеции и Польши
    В Сети радуются "победе" сборной Украины матче Швеции и Польши Соцсети
  • В Сети радуются "победе" сборной Украины матче Швеции и Польши
    В Сети радуются "победе" сборной Украины матче Швеции и Польши Соцсети
  • В Сети радуются "победе" сборной Украины матче Швеции и Польши
    В Сети радуются "победе" сборной Украины матче Швеции и Польши Соцсети
Швеция Евро-2020 сборная Украины по футболу
Сейчас вы просматриваете новость «"Спасибо шведу за победу": в Сети шутят над тем, как Швеция протащила Украину в плей-офф Евро-2020». Другие новости спорта читайте в разделе «Спорт». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
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