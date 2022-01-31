Украинский олимпиец "отшил" журналистов РФ: ответил на вопросы по-английски

Иван Шмуратко / Скриншот

Украинский фигурист Иван Шмуратко на английском языке отвечал на заданные по-русски вопросы российских журналистов после тренировки на Олимпиаде в Пекине.

Представители СМИ уточнили у Шмуратко, на каком языке он хочет вести беседу, на что спортсмен заявил, что говорить будет по-английски, сообщает Матч ТВ.

На прямой вопрос о рекомендациях относительно общения на русском языке Шмуратко сказал по-английски: "Все, что я могу, — это делать мою работу здесь".

Что говорят в НОК Украины

Как известно, ранее министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что украинские спортсмены получили рекомендации в случае возможных провокаций со стороны россиян во время Олимпийских игр-2022 в Пекине.

По его словам, все олимпийцы получили ряд инструкций во время онлайн-встречи и знают, как вести себя в ситуациях, которые происходили на летней Олимпиаде.

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Реакция МОК

В Международном олимпийском комитете (МОК) отреагировали на рекомендации министра молодежи и спорта Вадима Гутцайта избегать нахождения рядом с россиянами на Олимпиаде в Пекине.

"Для олимпийских команд Национальный олимпийский комитет является единственным и автономным органом власти. Они все знают об Олимпийской хартии, которая применяется на Олимпийских играх", – заявили в МОК.

Напомним, ранее олимпийский чемпион по фристайлу Александр Абраменко прокомментировал появившееся недавно интервью, в котором он заявил, что агрессия России против Украине неоднозначна.

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