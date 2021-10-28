"Уже все решено": Усик готовится к завершению карьеры

Александр Усик сделал признание / Reuters

Украинский боксер Александр Усик заявил, что намерен закончить боксерскую карьеру. По его словам, планы на будущее у него уже есть.

"Я постоянно благодарю бога за все, что он дал мне в этой жизни. Я бы не хотел сейчас говорить о завершении карьеры, но, по правде, уже все решено. Окончательное решение я пока не принял, но план есть", – поделился боксер в интервью Daily Mail.

Стоит отметить, что в следующем бою Усику предстоит защитить титулы в реванше с Энтони Джошуа.

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Напомним, Александр уже 12 лет в браке. Со своей супругой Екатериной они вместе еще со школы, после выпуска они начали жить вместе, а в 2009 году поженились. Пара воспитывает троих детей: старшая – дочь Лиза, сыновья Кирилл и Михаил.