В разгар войны экс-капитан сборной Украины уехал играть в чемпионат РФ

Евгений Иваняк / УАФ

Стало известно о том, что бывший капитан сборной Украины по футзалу Евгений Иваняк подписал контракт с российским клубом Торпедо из Нижнего Новгорода.

При этом украинский спортсмен уже дал комплементарный комментарии в адрес российского клуба.

"Я рад вернуться в наш коллектив и снова стать частью структуры МФК "Торпедо", где созданы все условия для того, чтобы заниматься любимым делом и достигать спортивных высот", - прокомментировал свой переход в чемпионат России Иваняк.

"Сложные семейные обстоятельства, заставившие Женю уехать из России в марте этого года, успешно преодолены", - так представили Иваняка в российском клубе.

Что известно о карьере Иваняка

39-летний спортсмен родился в Запорожье. Выступал за "Интеркас" (Киев), "Тайм" (Львов), "Локомотив" (Харьков) и "Дину" (Москва).

Иваняк шесть раз выигрывал чемпионат Украины и трижды становился обладателем Кубка Украины. В 2016 году Евгений вошел в десятку лучших вратарей планеты.

15 июня 2020 года подписал трехлетний контракт с российским клубом "Оргхим" (Нижегородская область), а 25 февраля 2021 уже после полномасштабного вторжения России в Украину объявил о завершении карьеры в сборной.

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Напомним, ранее вице-президент Украинской федерации фигурного катания Виктор Петренко принял участие в ледовом шоу Аленький цветочек в российском Сочи.

Он сыграл одну из ролей в спектакле Татьяны Навки - жены пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова.

Добавим, что участие в шоу Навки также приняли российские фигуристы, которых отстранили от международных соревнований из-за полномасштабной войны, которую РФ развязала в Украине.

Среди них была Камила Валиева, у которой был обнаружен допинг на Олимпиаде-2022 в Пекине.

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