В УАФ сделала заявление по назначению Реброва тренером сборной Украины

УАФ не назначила главного тренера сборной по футболу / uaf.ua

9 августа исполком Украинской ассоциации футбола (УАФ) не определился с новым главным тренером национальной команды на заседании.

Как говорится в заявлении официального сайта УАФ, управляющий орган обязали в ближайшие три дня провести переговоры с потенциальными кандидатами.

"Члены исполкома обсудили итоги пятилетней работы предыдущего тренерского штаба, а также возможные кандидатуры на пост главного тренера национальной команды. По итогам обсуждения члены исполкома УАФ поручили администрации УАФ и комитету национальных сборных команд провести переговоры с потенциальными кандидатами на должность главного тренера и в срок до 12 августа проинформировать исполком УАФ об их итогах", – подвели в организации итоги заседания.

При этом фамилии тренеров, которые претендуют на роль преемника Андрея Шевченко, не называются.

Однако известно, что главным фаворитом является Сергей Ребров, о чем ранее заявил президент УАФ Андрей Павелко.

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Как сообщал портал Sport, Ребров подпишет контракт с Украинской ассоциацией футбола как минимум на два года.

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Напомним, ранее, 1 августа нынешнего года стало известно, что Андрей Шевченко покидает пост главного тренера сборной Украины в связи с истечением срока контракта.

Он выразил слова благодарности Украинской ассоциации футбола, игрокам сборной и всем, кто имеет отношение к команде.