"Вам тут не рады": ультрас Динамо надругались над эмблемой Шахтера в сердце Киева

Противостояние двух клубов в Киеве / Instagram

Донецкий Шахтер в преддверии презентации новой формы, которая состоялась в четверг, 15 июля, разместил в сердце столицы баннеры со своей эмблемой и логотипом технического спонсора команды – компанией Puma.

Однако уже на следующий день с баннеров были сорваны эмблемы донецкого клуба, при этом логотип Puma остался невредимым. Позже выяснилось, что это сделали ультрас киевского Динамо White Boys Club (WBC).

В своем Instagram-аккаунте WBC опубликовали коллаж из фотографий с поврежденными баннерами. В кадре они лежат на асфальте под ногами у фанатов столичного клуба. "Вам здесь не рады", – подписали фото ультрас.

Отметим, что презентация новой формы "горняков" проходила в национальном центре Украинский дом, на Крещатике. Здание было украшено баннерами с эмблемой донецкого клуба, которые потом попытались забросать синей и белой красками, но не смогли добросить, вымазав пол.

После военного конфликта на востоке весной 2014 года "Шахтер" покинул Донецк и играл свои домашние поединки во Львове и Харькове. С минувшего сезона "Динамо" и "Шахтер" делят один стадион – НСК Олимпийский.

Ранее ультрас запомнились акциями против экс-тренера "Шахтера" Мирчи Луческу, который сейчас работает с киевлянами.