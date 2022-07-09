Вице-президент Федерации фигурного катания зашкварился выступлением на шоу жены Пескова

Виктор Петренко участвовал в шоу Татьяны Навки / Instagram/victorpetrenko889294/

Вице-президент Украинской федерации фигурного катания Виктор Петренко принял участие в ледовом шоу Аленький цветочек в российском Сочи.

Он сыграл одну из ролей в спектакле Татьяны Навки - жены пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова, сообщает спортивное издание Трибуна.

Отметим, что олимпийский чемпион по фигурному катанию Виктор Петренко в УФФК координирует международную деятельности. В момент начала широкомасштабной войны функционер находился в Украине.

При этом за время полномасштабного вторжения России Петренко выложил в Instagram единственный пост со словами "Нет войне" на русском и английском языках. С того времени никаких заявлений в поддержку украинских военных или обвинений в адрес России он не публиковал

Добавим, что участие в шоу Навки также приняли российские фигуристы, которых отстранили от международных соревнований из-за полномасштабной войны, которую РФ развязала в Украине.

Среди них была Камила Валиева, у которой был обнаружен допинг на Олимпиаде-2022 в Пекине.

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Напомним, ранее олимпийский чемпион по фристайлу Александр Абраменко прокомментировал появившееся недавно интервью, в котором он заявил, что агрессия России против Украине неоднозначна.

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