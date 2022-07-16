"Я не хочу соревноваться с убийцами": украинская спортсменка публично набросилась на россиянок

Ярослава Магучих / НОК Украины

Звездная украинская спортсменка и бронзовый призер Олимпийских игр в прыжках в высоту Ярослава Магучих назвала российских спортсменов убийцами, потому что они поддерживают кровавую политику своего президента.

На пресс-конференции перед чемпионатом мира в Юджине, который стартовал 15 июля, Магучих заметила, что после 24 февраля у нее не может быть хороших отношений с российскими легкоатлетами, которые трусливо молчали, пока убивали украинцев, пишет Dagbladet.

"В тот день все изменилось. Я не хочу соревноваться с убийцами. На самом деле россияне – убийцы. Многие спортсмены поддерживают войну, а мне пишут, что я не понимаю, что происходит", – сказала Ярослава в Юджине.

Украинка рада, что спортсменов из РФ не допустили к чемпионату мира, которые поддержали эту ужасную войну.

"Когда началась война, многие украинские спортсмены написали в Instagram о том, что произошло. Никто из действующих российских атлетов не спросил: "Как дела?" Вместо этого они пишут, мол, "это не наша проблема". Некоторые из них даже поддержали войну", – возмущена Магучих.

По словам Ярославы, олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту россиянка Мария Ласицкене долго молчала, но позже сказала, что ей было слишком стыдно смотреть на украинок.

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"Но если быть до конца честными, мы тоже не хотим смотреть ей в глаза. Украинцы умирают из-за России. Это не только из-за Путина, но и из-за солдат. С украинскими женщинами происходит много ужасных вещей", – рассказала Магучих.

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