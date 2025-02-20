40 дней: популярная украинская модель-молчунья сообщила о трагедии в семье

Вы узнаете:
- Какая трагедия случилась у Инны Цимбалюк
- Что она написала в Instagram
Уроженка города Черновцы, когда-то популярная телеведущая, протеже Игоря Кондратюка, а также "Мисс Украина Вселенная -2006" Инна Цимбалюк, которая пропала с радаров украинских СМИ еще до начала войны с Россией.
Жена гражданина террористической России сообщила на своей странице в Instagram о том, что 40 дней назад умерла ее мама. Женщине на момент смерти было 73 года. Инна не раскрывает причину смерти своей мамы.
Цимбалюк написала длинный пост о том, как скорбит о своей матери.
"Сейчас мир потерял для меня плотность. Пустота внутри распирает, разрывая на атомы… Видимо для того, чтобы собрать себя заново. И увидеть, что в каждом из этих атомов есть ты. Мама, я соткана из тебя. И хочу быть твоим красивым, достойным продолжением. Как жаль, что иногда, чтобы осознать всю амплитуду своей любви, нужно прожить и такое", - написала модель.
Модель тяжело переживает утрату матери. "Спасибо, что ты была моей константой. Хрупкая. Ранимая. Но такая сильная. Ты всегда была. И будешь. Моим ангелом-хранителем", - добавила она.
"Продолжаю учиться у тебя — чуткости, нежности, искренности. Ведь никто и никогда не будет любить меня так, как ты. Больше просто невозможно", - пишет она.
Отметим, что Цимбалюк высказалась о войне лишь один раз, опубликовав молитву на украинском языке и закрыв комментарии к посту.
По данным из сети, Цимбалюк замужем за российским бизнесменом Игорем Пестриком, который является фигурантом уголовных дел в России. Цимбалюк даже родила ему дочь в 2015 году.
Однако последние несколько лет модель с дочерью живет в Прибалтике и никак не комментирует свои отношения и не показывает мужа в социальных сетях.
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Напомним, еще в 2017 году певец Александр Буйнов поделился фото с Цимбалюк. "Встретил Инку Цимбалюк... Случайно вот так — нырнул и вот она!" — написал Буйнов под снимком.
Ранее Цимбалюк также хвасталась свои отдыхом во Франции.
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