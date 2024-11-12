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Бывшая жена Узелкова приняла решение и сделала заявление - детали

Элина Чигис
12 ноября 2024, 21:47
387
Марина Боржемская проявила уважение к клиентам.
Марина Боржемская
Марина Боржемская продолжит работать / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Марина Боржемская

Кратко:

  • Марина Боржемская обратилась к подписчикам
  • Тренер не будет переносить свою программу

Бывшая жена известного украинского боксера Вячеслава Узелкова, который умер 9 ноября, украинский фитнес-тренер Марина Боржемская вышла на связь с поклонниками после похорон спортсмена.

На своей странице в Instagram Марина напомнила, что 4 ноября началась ее программа похудения.

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"Если вы были записаны, ничто не меняется, мы продолжаем работать. Мы с командой ответственны перед людьми, которые заплатили деньги и принимают участие в марафоне", – отметила Боржемская.

Но Марина уточнила, что будут некоторые ограничения по формату связи, поскольку она не готова отвечать лично.

"Я пока не могу отвечать на запросы", – рассказала тренер.

Марина Боржемская вышла на связь
Марина Боржемская продолжит вести свою программу / фото: скрин instagram.com, Марина Боржемская

Умер Вячеслав Узелков - последние новости по теме

Ранее Главред рассказывал, как сын и экс-супруга эмоционально отреагировали на смерть Вячеслава Узелкова. Вопреки натянутым отношениям спортсмена с семьей в последние годы, близкие отдали ему дань уважения.

Кроме того стала известна причина столь ранней смерти боксера. Профессиональный спорт оставил на здоровье Вячеслава Узелкова неизгладимый след, который со временем привел к летальному исходу.

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Кто такая Марина Боржемская?

Многие знали Марину Боржемскую, как жену известного боксера Вячеслава Узелкова. Однако истинная слава к девушке пришла в 2016 году, когда она стала тренером в популярном телевизионном проекте "Зважені та щасливі".
В 1999 году пара поженилась, однако спустя 22 года их брак дал трещину. По словам, Марины причина развода в том, что их пути просто разошлись. А вот сам Слава заявил, что причиной разрыва стало его неумение сдерживать ревность.
После начала полномасштабной войны бывший муж окончательно исчез из жизни семьи, поэтому Марина сама воспитывает 14-летнего сына Роберта и 11-летнюю дочь Оливию.

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