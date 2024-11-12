Бывшая жена Узелкова приняла решение и сделала заявление - детали

Кратко:
- Марина Боржемская обратилась к подписчикам
- Тренер не будет переносить свою программу
Бывшая жена известного украинского боксера Вячеслава Узелкова, который умер 9 ноября, украинский фитнес-тренер Марина Боржемская вышла на связь с поклонниками после похорон спортсмена.
На своей странице в Instagram Марина напомнила, что 4 ноября началась ее программа похудения.
"Если вы были записаны, ничто не меняется, мы продолжаем работать. Мы с командой ответственны перед людьми, которые заплатили деньги и принимают участие в марафоне", – отметила Боржемская.
Но Марина уточнила, что будут некоторые ограничения по формату связи, поскольку она не готова отвечать лично.
"Я пока не могу отвечать на запросы", – рассказала тренер.
Умер Вячеслав Узелков - последние новости по теме
Ранее Главред рассказывал, как сын и экс-супруга эмоционально отреагировали на смерть Вячеслава Узелкова. Вопреки натянутым отношениям спортсмена с семьей в последние годы, близкие отдали ему дань уважения.
Кроме того стала известна причина столь ранней смерти боксера. Профессиональный спорт оставил на здоровье Вячеслава Узелкова неизгладимый след, который со временем привел к летальному исходу.
Вас может заинтересовать:
- Россияне рвут и мечут: Валерий Меладзе принял важное решение - что произошло
- Молчун Игорь Николаев публично отверг жену - что произошло
- "Продался": украинцев взбудоражило видео, как путинист Серов запел на украинском языке
Кто такая Марина Боржемская?
Многие знали Марину Боржемскую, как жену известного боксера Вячеслава Узелкова. Однако истинная слава к девушке пришла в 2016 году, когда она стала тренером в популярном телевизионном проекте "Зважені та щасливі".
В 1999 году пара поженилась, однако спустя 22 года их брак дал трещину. По словам, Марины причина развода в том, что их пути просто разошлись. А вот сам Слава заявил, что причиной разрыва стало его неумение сдерживать ревность.
После начала полномасштабной войны бывший муж окончательно исчез из жизни семьи, поэтому Марина сама воспитывает 14-летнего сына Роберта и 11-летнюю дочь Оливию.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред