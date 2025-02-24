ЕС "прищучил" путинистов Галустяна и Барановскую за поддержку войны в Украине

Пропагандисты Михаил Галустян и Юлия барановская попали под санкции.

https://glavred.info/starnews/es-prishchuchil-putinistov-galustyana-i-baranovskuyu-za-podderzhku-voyny-v-ukraine-10642316.html Ссылка скопирована

Михаил Галустян и Юлия Барановская попали под новый пакет санкций ЕС / коллаж: Главред, фото: instagram.com/baranovskaya_tv, instagram.com/m_galustyan

Кратко:

ЕС объявил новый санкционный список лиц и организаций, которые угрожают независимости нашей стране

В него попали путинисты Михаил Галустян и Юлия Барановская

Европейский союз в день третьей годовщины полномасштабной войны в Украине объявил про введение санкций против ряда лиц и организаций, "угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины". Полный список опубликован на официальном сайте ЕС.

Всего в него вошли 48 человек и 35 организаций. В список вошли: владелец АФК "Система" Владимир Евтушенков, гендиректор концерна "Алмаз-Антей" Ян Новиков, председатель совета директоров "Мечела" Игорь Зюзин, гендиректор "Интер РАО" Сергей Дрегваль, президент ЮГК Константин Струков, глава ОАК Вадим Бадеха и другие поклонники "русского мира", уличенные в одобрении и поддержке путина и его военной политики.

видео дня

Также в санкционный список ЕС попал комик Михаил Галустян за использование пропагандистских символов войны против Украины, милитаризацию молодежи страны-оккупанта и поддержку и осуществления действий и политики, которые нарушают права Украины на независимость и территориальную целостность.

Кроме него под санкции Европейского союза подпадает российская ведущая Юлия Барановская, которая "вела спонсируемые Кремлем пропагандистские шоу, направленные на усиление поддержки вторжения со стороны населения России, в том числе публично пропагандируя военные преступления России, такие как насильственная депортация украинских детей". Также ей вменяют сборы средств на нужды армии страны-агрессора (в частности заявления о выделении личных финансов для военных целей), и посещение оккупированных рф украинских территорий в пропагандистских целях.

Санкции предусматривают запрет на въезд и пребывание в странах ЕС и заморозку счетов в банках ЕС.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние звездные новости:

Ранее Главред рассказывал, что певец-путинист Влад Топалов с детьми дал Регине Тодоренко обидное прозвище. Ведущая-предательница рассказала, как семья обращается с ней.

Также младшая дочь покойной актрисы Анастасии Заворотнюк, шестилетняя Мила, вызверилась на новую женщину своего отца, фигуриста Петра Чернышева.

Читайте также:

Кто такой Михаил Галустян? Михаил Галустян - российский актер кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, шоумен, юморист, певец, сценарист, продюсер, телеведущий. С мая 2016 года входит в главный штаб военно-патриотического движения "Юнармия". С 2016 года сотрудничает с Минобороны россии в рамках Военно-патриотического парка "Патриот", в частности являлся организатором и автором идеи военно-тактических игр россии. В 2019 году Галустяна внесли в базу данных Миротворец так как он "сознательно нарушал границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым" и за участие актера в "пропагандистских мероприятиях. 7 января 2023 года, на фоне вторжения россии на Украину, внесен в санкционный список Украины "за посещение оккупированных территорий после начала вторжения, участие в пропагандистских концертах, публичную поддержку войны и режима Путина". 3 февраля 2023 года внесен в санкционный список Канады как причастный к "распространению российской дезинформации и пропаганды", сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред