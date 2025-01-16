"Это невыразимая боль": в семье Камалии случилось горе

Камалия оплакивает смерть близкого человека.

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Камалия новости - Камалия потеряла близкого человека / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Кратко:

Камалия сообщила про смерть дяди

Звезда рассказала, каким был при жизни близкий ей человек

Трагедия настигла украинскую певицу Камалию и ее семью. Об этом сама артистка поделилась в социальных сетях.

Она рассказала, что из жизни ушел ее дядя - Прядко Николай Петрович. "Ему было всего 65 лет - возраст, когда мудрость созрела, а сил еще полно. Для нашей семьи это невыразимая боль и невосполнимая потеря. Он оставил светлую память и стал примером того, каким должен быть настоящий Человек. Вечная память тебе, дорогой дядя. Ты всегда будешь с нами - в воспоминаниях, песнях и добрых делах. Покойся с миром", - написала Камалия.

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Она также поделилась, каким Николай Петрович был при жизни: в юности увлекался математикой, легкой атлетикой, пел в ансамбле, позже построил военную и преподавательскую карьеру. Во время полномасштабной войны не сидел, сложа руки, а выращивал на огороде обильный урожай, который передавал защитникам на фронт.

Еще одного дядю Камалия и ее семья похоронили всего четыре месяца назад, в сентябре 2024 года. Теперь из пяти братьев Инны Петровны, мамы певицы, в живых остался лишь один - остальные четыре умирали один за другим на протяжении последних четырех лет.

Умер дядя Камалии Николай Прядко / instagram.com/kamaliyaofficial

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Кто такая Камалия Камалия — украинская поп-исполнительница, актриса, модель, автор-исполнитель. Заслуженная артистка Украины. По данным Википедии, карьера Камалии как певицы началась в 1993 г. на фестивале "Червона Рута". После этого она уехала в Москву, где победила в конкурсе "Телешанс". В 2004 году Камалия была удостоена звания Заслуженной артистки Украины. Победительница конкурса "Миссис Мира" в 2008 году. В 1999 году авторская песня Камалии "Люблю тебя" — была признана победителем фестиваля "Песня года".

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