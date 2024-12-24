Евгений Клопотенко впервые признался в романе с кондитером-звездой "МастерШеф"

Вкратце:
- Клопотенко рассказал, что у него был роман с Екатериной Песковой
- Кулинар раскрыл подробности отношений и расставания с кондитером
Кулинарное шоу "МастерШеф" принесло украинскому шеф-повару и популяризатору украинской кухни Евгению Клопотенко не только победу в 5 сезоне и первое всеукраинское признание, но и одно весьма приятное знакомство, которое имело романтическое продолжение.
В интервью для Алины Доротюк Клопотенко впервые признался, что состоял в отношениях с коллегой по проекту, известным украинским кондитером Екатериной Песковой (финалистка 6 сезона "МастерШеф" - прим. редактора). Пару объединяла страсть к кулинарии, отмечает шеф-повар.
"Мы могли говорить о еде вечно. Мы сейчас продолжаем общаться, но не так интенсивно, как, например, в прошлом году. Она может прийти и два часа рассказывать о вкусах каких-то десертов", - рассказал Евгений.
К сожалению, отношения с Песковой не сложились, хотя пара и возобновляла их целых три раза. Про бывшую партнершу Евгений Клопотенко отзывается с теплом, хотя и признается, что так и не понял, почему именно им не удалось сохранить роман.
"Ты вроде и с другом, а как будто хочешь чего-то большего. Я не смог разобраться. Пытался, прорабатывал с психологом. У меня нет четкого ответа. Думаю, когда-то мы с ней об этом поговорим. Скажу лишь, что она очень крутая", - признается кулинар.
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Кто такой Евгений Клопотенко?
Клопотенко Евгений Викторович – украинский шеф-повар, ресторатор, общественный активист, блогер и телеведущий. Соучредитель ресторана "Сто лет назад вперед" (Киев) и бистро "Другие" (Львов), автор популярного в Украине кулинарного сайта klopotenko.com, пишет Википедия.
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