Евровидение-2025: Alyona Alyona высказалась про представителей Украины Ziferblat

Алена Алена отреагировала на хейт в адрес победителей Нацотбора-2025.

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Alyona Alyona рассказала, что думает про группу Ziferblat / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alyona.alyona.official, instagram.com/ziferblat_band

Кратко:

Ziferblat представят Украину на Евровидении-2025

Alyona Alyona заступилась за коллег

Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona (Алена Савраненко) в 2024 году объединилась с Jerry Heil чтобы представить нашу страну на Евровидении в Мальме, Швеция. Дуэт показал прекрасный результат - третье место, уступив лидерство Хорватии и Швейцарии.

Сегодня еврофаны активно обсуждают шансы Украины на победу в Евровидении-2025. Многие сейчас критикуют группу Ziferblat, которая поедет в Базель от Украины.

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В интервью для M1 music Алена Алена заступилась за коллег. Она считает песню коллектива прекрасным индикатором того, что украинский шоу-бизнес способен создавать качественную музыку в различных жанрах.

К тому же артистка солидарна с Ziferblat, так как и ей с Джерри Хейл в свое время пришлось перенести немало хейта - тем не менее они достойно выступили вопреки язвительным комментариям скептиков.

"Я одобряю (группу Ziferblat - прим. редактора), потому что это музыкальная композиция, которая действительно показывает, что наша музыка - разноцветная и содержит очень много различных элементов. Мы универсальны. Мы не только можем повезти какое-то культурное наследие и этническую песню, но и композицию любого жанра. Нас тоже хейтили перед тем, как мы поехали на конкурс. Мне кажется, книга рекордов Гиннеса наверняка зафиксировала наибольшее количество переобуваний", - отмечает Alyona Alyona.

Украина на Евровидении / инфографика: Главред

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