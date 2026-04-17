"Гойде" пришел конец: Охлобыстин восстал против Путина

Актер боится возвращения в СССР.

Иван Охлобыстин раскритиковал российские власти

Путинист Охлобыстин протестует против решения российской власти

Почему он недоволен политикой Владимира Путина

Известный путинист Иван Охлобыстин раскритиковал политику российских властей, направленную на полное отрезание РФ от глобального интернета. В своем Telegram-канале актер, известный по сериалу "Интерны" и своей фанатичной поддержкой войны РФ против Украины, возмутился тем, что страну, по его мнению, пытаются вернуть в СССР.

По словам Охлобыстина, решение российских властей ограничить интернет и соцсети в РФ стало серьезной ошибкой. Путинист заявил, что это может нанести дополнительный удар по репутации страны.

"Цифровые ограничения это огромная ошибка. Во-первых: ничего "ограничить" толком нельзя (в 21 веке живем) и это непонимание нанесет дополнительный удар по репутации.Во-вторых: сама попытка ограничить нашу науку и культуру в информации не подлежит осмыслению", — написал Иван.

Настоящим потрясением для публициста стала мысль о возможном возвращении к реалиям СССР со всеми его атрибутами, включая цензуру и "железный занавес". Актер также вспомнил эпизод из своего детства, который, по его словам, оставил сильное впечатление.

"Если нас хотят вернуть в СССР, то сначала надо построить машину времени. Без этого не работает.Я испытываю самые теплые чувства к своему детству, но не могу не вспомнить, что из игрушек у меня было только несколько оловянных солдатиков. Я их строил на стуле, заранее писал приговор, зачитывал вслух и вешал одного из солдатиков на нитке. То есть: теплые чувства испытываю, но не скучаю", — считает Охлобыстин.

Иван Охлобыстин Актер активно поддерживает действия РФ не только словом, но и делом: он регулярно возит гуманитарную помощь российским оккупантам в зону боевых действий и лично посещает передовую. Из-за своей активной поддержки действий РФ Охлобыстин включен в санкционные списки большинства стран Европы, а также Украины.

Ранее Главред сообщал, что Олег Винник, покинувший Украину в начале войны, разоткровенничался о семье. Исполнитель наконец прокомментировал, почему на протяжении тридцати лет он не афишировал свою жену Таюне и держал личную жизнь в секрете.

Также после ночной атаки Наталка Денисенко рассказала о пережитом стрессе во время ночной атаки на Киев. Несмотря на стресс, утром актриса, как обычно, отправила сына на учебу и опубликовала сообщение от учительницы, которая рассказала о реакции ребенка на ночные события.

Вас может заинтересовать:

Про персону: Иван Охлобыстин Иван Охлобыстин - скандально известный актер кино и телевидения. Кроме того, он также священнослужитель РПЦ (с 2010 отстраненный от службы", сообщает "Википедия".

