"Гойде" пришел конец: Охлобыстин восстал против Путина

Кристина Трохимчук
17 апреля 2026, 05:55
Актер боится возвращения в СССР.
Иван Охлобыстин раскритиковал российские власти
Иван Охлобыстин раскритиковал российские власти / коллаж: Главред, фото: facebook.com, Иван Охлобыстин

Вы узнаете:

  • Путинист Охлобыстин протестует против решения российской власти
  • Почему он недоволен политикой Владимира Путина

Известный путинист Иван Охлобыстин раскритиковал политику российских властей, направленную на полное отрезание РФ от глобального интернета. В своем Telegram-канале актер, известный по сериалу "Интерны" и своей фанатичной поддержкой войны РФ против Украины, возмутился тем, что страну, по его мнению, пытаются вернуть в СССР.

По словам Охлобыстина, решение российских властей ограничить интернет и соцсети в РФ стало серьезной ошибкой. Путинист заявил, что это может нанести дополнительный удар по репутации страны.

Иван Охлобыстин против блокировок интернета / УНИАН

"Цифровые ограничения это огромная ошибка. Во-первых: ничего "ограничить" толком нельзя (в 21 веке живем) и это непонимание нанесет дополнительный удар по репутации.Во-вторых: сама попытка ограничить нашу науку и культуру в информации не подлежит осмыслению", — написал Иван.

Настоящим потрясением для публициста стала мысль о возможном возвращении к реалиям СССР со всеми его атрибутами, включая цензуру и "железный занавес". Актер также вспомнил эпизод из своего детства, который, по его словам, оставил сильное впечатление.

Иван Охлобыстин поддерживает российское вторжение / УНИАН

"Если нас хотят вернуть в СССР, то сначала надо построить машину времени. Без этого не работает.Я испытываю самые теплые чувства к своему детству, но не могу не вспомнить, что из игрушек у меня было только несколько оловянных солдатиков. Я их строил на стуле, заранее писал приговор, зачитывал вслух и вешал одного из солдатиков на нитке. То есть: теплые чувства испытываю, но не скучаю", — считает Охлобыстин.

Иван Охлобыстин Актер активно поддерживает действия РФ не только словом, но и делом: он регулярно возит гуманитарную помощь российским оккупантам в зону боевых действий и лично посещает передовую. Из-за своей активной поддержки действий РФ Охлобыстин включен в санкционные списки большинства стран Европы, а также Украины.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Ранее Главред сообщал, что Олег Винник, покинувший Украину в начале войны, разоткровенничался о семье. Исполнитель наконец прокомментировал, почему на протяжении тридцати лет он не афишировал свою жену Таюне и держал личную жизнь в секрете.

Также после ночной атаки Наталка Денисенко рассказала о пережитом стрессе во время ночной атаки на Киев. Несмотря на стресс, утром актриса, как обычно, отправила сына на учебу и опубликовала сообщение от учительницы, которая рассказала о реакции ребенка на ночные события.

Про персону: Иван Охлобыстин

Иван Охлобыстин - скандально известный актер кино и телевидения. Кроме того, он также священнослужитель РПЦ (с 2010 отстраненный от службы", сообщает "Википедия".

РФ наращивает силы и готовит новое наступление: названа главная цель и сроки

РФ наращивает силы и готовит новое наступление: названа главная цель и сроки

07:01Украина
Разведка узнала новые планы РФ и направление вражеского штурма – FT

Разведка узнала новые планы РФ и направление вражеского штурма – FT

23:10Украина
Трамп впервые отреагировал на массированный удар РФ по Украине 16 апреля — что сказал

Трамп впервые отреагировал на массированный удар РФ по Украине 16 апреля — что сказал

22:25Война
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на завтра, 17 апреля: Скорпионам - обида, Рыбам - потеря

Гороскоп на завтра, 17 апреля: Скорпионам - обида, Рыбам - потеря

Просто сметают с полок: в Украине дорожает популярный продукт, какие цены

Просто сметают с полок: в Украине дорожает популярный продукт, какие цены

Китайский гороскоп на завтра, 17 апреля: Собакам - соблазн, Драконам - новые пути

Китайский гороскоп на завтра, 17 апреля: Собакам - соблазн, Драконам - новые пути

Дети угадывают, а взрослые ломают голову: коварная головоломка со спичками

Дети угадывают, а взрослые ломают голову: коварная головоломка со спичками

Циклон с дождями накроет Львовщину: синоптики предупредили об ухудшении погоды

Циклон с дождями накроет Львовщину: синоптики предупредили об ухудшении погоды

Последние новости

07:01

РФ наращивает силы и готовит новое наступление: названа главная цель и сроки

05:55

"Гойде" пришел конец: Охлобыстин восстал против Путина

05:37

Будет ли РФ восстанавливать разрушенные украинские города на Донбассе — назван нюансВидео

05:11

Балконы, которые пугали жильцов: зачем в СССР делали их под наклоном

04:30

Фортуна подарит золотой шанс: три знака зодиака окажутся на вершине успеха

Россия забрала у меня даже могилы близких: жительница Покровска Дарья Корх – о родном городеРоссия забрала у меня даже могилы близких: жительница Покровска Дарья Корх – о родном городе
04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке собаки за 23 секунды

03:36

Как сказать по-украински "два сапога пара" - правильные и остроумные вариантыВидео

03:10

Почему все боятся Скорпионов: астролог раскрыла секреты самого загадочного знака

02:33

Тайна Солнечной системы: ученые ошеломили невероятной гипотезой о новой планете

Реклама
02:02

Будет чистым и плотно прилегать: чем протереть уплотнитель холодильника

01:50

Синоптики удивили прогнозом: какая погода прогнозируется в Киеве

01:45

Виктория Бекхем впервые заговорила о ссоре с сыном

00:50

Под угрозой не только страны Балтии: прогноз новой войны РФ в Европе

16 апреля, четверг
23:57

Эксперт из США назвал, где Россия готовит "наступательный кулак" на фронте

23:51

Ежевика будет сладкой, как мёд, и крупной: три этапа ухода веснойВидео

23:10

Разведка узнала новые планы РФ и направление вражеского штурма – FT

23:06

Почему Россия может не повторить судьбу СССР и не развалиться: раскрыт важный нюансВидео

22:58

Без уколов: украинская актриса рассказала, как быстро скинула 17 килограмм

22:25

Трамп впервые отреагировал на массированный удар РФ по Украине 16 апреля — что сказал

22:13

Прорыв Искандеров: раскрыта причина экономии Украиной ракет ПВО

Реклама
21:54

Шахтер в полуфинале Лиги конференций: как прошел матч с АЗ и с кем играть дальше

21:48

Где сейчас находится "корона" Богдана Хмельницкого — раскрыто, кто её похитилВидео

21:27

От импорта до "самоделки": история появления джинсов в Советском Союзе

21:16

Белый уксус в саду: ТОП неожиданных трюков, которые реально работаютВидео

20:50

Почему РФ атакует Украину все чаще днем: эксперт указал на важный нюанс

20:12

Бомба замедленного действия: что нельзя выбрасывать в мусор

19:59

Мощные удары дронов: уничтожены эшелоны РФ с топливом под Луганском

19:51

Обязателен техосмотр для всех: в правительстве назвали, когда начнутся проверки

19:18

Украинские военные заявили о начале блокады Донецка: что известно

19:08

Минимум усилий — максимум красок: какие цветы можно сеять прямо в грунт

19:01

"Есть проблема": Зеленский сделал тревожное заявление о дефиците для ПВО

19:00

Открытые провокации России в Европе: Маломуж рассказал, на кого нацелился Кремльмнение

18:47

Апрель снова удивит: что приготовила погода для Днепра в эти выходные

18:36

У Зеленского ответили Венсу на возмутительное заявление о помощи Украине

18:31

Холодильник больше не будет раздражать шумом: почему он гудит и как это исправить

18:28

Почему кот внезапно бьет лапой: три причины, которые удивят опытных владельцевВидео

17:59

Кредит €90 миллиардов для Украины: Мадьяр назвал главное условие разблокирования

17:57

В заброшенной больнице нашли светящийся предмет: люди начали болеть

17:44

В Украину возвращаются морозы — где пройдут дожди и разразятся грозы

17:20

Молчал 30 лет: Олег Винник признался, почему скрывал жену

Реклама
17:14

Загадочное украинское слово "імла": что оно на самом деле означает

17:05

Россия прорывает границу в двух областях: ситуация обостряется, раскрыта цель Кремля

17:02

Девушка ненадолго оставила питомца одного: что устроил грызунВидео

16:39

Евро взлетел до нового максимума, доллар идет вверх: курс валют на 17 апреля

16:22

YUNA-2026: названы главные триумфаторы музыкальной премии

16:14

Чем пахнет Ольга Сумская: взрыв женственности и ароматы для покорения сердецВидео

15:59

Тернопольщину накроет дождливая погода: когда небо затянется облаками

15:56

"Меня атаковали": Меган Маркл назвала себя "самым затравленным человеком в мире"

15:52

Секрет "вечной жизни" нашли на райском острове: как люди живут дольше

15:51

Погода на Житомирщине будет теплой, однако есть нюанс: о чем предупредили синоптики

