Российская певица Алсу не простила измену своему мужу, которому она родила троих детей.

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Певица Алсу все еще "варится" в разводе с Абрамовым / Коллаж Главред, фото Instagram/alsou

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Алсу громко отметила развод

Судя по ее словам, звезда ни о чем не жалеет

Популярная российская певица Алсу, которая молчит о том, что Россия напала на Украину, рассказала о том, как отметила развод со своим мужем-изменником Яном Абрамовым.

Как пишет российское пропагандистское издание Стархит, артистка после развода полюбила себя еще больше.

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"После развода не было желания сделать каре. В этот раз я полюбила себя еще больше, я всем довольна. Развод я отмечала в караоке", - отмечает она.

Алсу пела романтическую душераздирающую песню. "Потом были путешествия. Шопинга не было, он уже не радует. Были бьюти-процедуры. Обожаю массаж", — разоткровенничалась 41 летняя звезда.

Во время громкого и дорогого развода певицы с ее мужем, артистка стояла на своем и не принимала попытки Абрамова сохранить семью.

"Я не люблю вранье, не люблю лицемерие и притворство. Вещи надо называть своими именами. Фух, вот это я ей рекламу сделала. "Бизнес" будет процветать. Только пожалуйста, не забываем платить налоги!" — такие слова певица адресовала сопернице, "девушке с низким социальным статусом" - Анастасии Решетовой, с которой загулял ее муж.

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Ранее Главред писал о том, что артистка уже нашла себе нового возлюбленного, с которым строит отношения, поэтому Абрамов переживает, что любовнику жены достанется состояние после развода. "Супруги давно не живут вместе. У Алсу уже новая любовь", – заявил источник.

Ранее также пропагандистские СМИ подловили певицу Алсу и попробовали разузнать у нее подробности ее личной жизни. В частности, их интересовали подробности развода с ее пока еще мужем Яном Абрамовым.

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Кто такая Алсу Алсу Абрамова - российская певица, телеведущая, актриса. Известна мононимно как Алсу. По данным Википедии, она заслуженная артистка РФ, народная артистка Республики Татарстан, народная артистка Республики Башкортостан. Артист ЮНЕСКО во имя мира, но продолжает молчать о нападении России на Украину.

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