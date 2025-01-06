"Хочет развести": Потап возвращается в Украину и запланировал концерт - блогер

Потап потерял много финансов, пока был за границей.

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Потап собирается в Украину / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Потап

Кратко:

Беглец Потап остался без источников дохода

Рэпер мечтает о концерте в Украине

Украинский рэпер Потап, который сбежал из Украины еще в начале полномасштабного вторжения РФ в его родную страну, имеет проблемы с деньгами, поэтому хочет вернуться в Украину и подзаработать.

Как рассказал украинский блогер-обозреватель шоу-бизнеса Богдан Беспалов, рэпер сейчас ищет новые источники финансов, поэтому собирается продвигать Анну Буткевич.

Также Потап хочет организовать концерт в Украине и ищет новую команду, чтобы отбелить свою репутацию.

"Потап сейчас активно ищет новый источник финансирования его красивой жизни. Подкатывает к дочери основателя сети супермаркетов. Хочет развести Аню Буткевич на написание песен для нее, формирование репертуара и создание креатива и промо. В случае, если Буткевич клюнет, Потап снова озолотится. А деньги ему надо, потому что хочет вернуться в Украину скоро. Подыскивает команду, которая сможет его отбелить", - заявил Беспалов.

Потап / инфографика: Главред

Смотрите видео, где Богдан Беспалов высказался о Потапе:

Потап - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, недавно в сети показали снимки, сгенерированные при помощи нейросети, как могли бы выглядеть дети Потапа и Насти Каменских. Но искусственный интеллект немного пошутил, поэтому дочь Потапа и Насти унаследовала "шевелюру отца".

А также ранее Настя Каменских поделилась, какой подарок ей сделал Потап, когда она была на гастролях в Украине, а он за границей. Певица обратилась к мужу на итальянском языке и назвала его своей любовью.

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Кто такой Потап? Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".

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