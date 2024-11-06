Илона Гвоздева поправилась на 13 кг - сколько она теперь весит

Илона Гвоздева не скрывает свой вес.

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Илона Гвоздева набрала вес / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Илона Гвоздева

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Илона Гвоздева поправилась

Как теперь себя ощущает знаменитость

Украинская известная хореограф Илона Гвоздева решила рассказать об изменениях своего веса и как она себя теперь чувствует.

Звезда прокомментировала пост украинской певицы Оли Цибульской в Instagram, в котором она спрашивала подписчиков изменилась ли их фигура на осень.

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"Какой твой осенний вес? Мой 69 кг. Не страшно, когда я полная. Страшно, когда я пустая", - написала Цибульская.

Илона написала, что сейчас весит 67 кг, а также уточнила, что чувствует себя счастливой. Отметим, в начале года танцовщица весила 54 кг при росте 163 см, а во время второй беременности ее вес был 65 кг.

Кто такая Илона Гвоздева? Гвоздева Илона стала известной в широких кругах после участия в проектах "Танцуют все", а потом "Танцы со звездами", она украинская танцовщица, хореограф, а также педагог. Основательница собственной студии танца Gvozdeva Dance Complex.

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Как недавно сообщал Главред, путинист Филипп Киркоров обратился к родителям в честь годовщины их свадьбы. Певец поблагодарил родителей за то, что они дали ему жизнь и опубликовал фото с их свадьбы, а также раскрыл свою тайну.

А также российский комик Максим Галкин сейчас находится в США на гастролях и в Нью-Йорке он посетил украинский музей. Украинцы поблагодарили Максима за поддержку, а вот россияне захейтили его за такой поступок.

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