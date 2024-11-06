Илона Гвоздева поправилась на 13 кг - сколько она теперь весит

Вы узнаете:
- Илона Гвоздева поправилась
- Как теперь себя ощущает знаменитость
Украинская известная хореограф Илона Гвоздева решила рассказать об изменениях своего веса и как она себя теперь чувствует.
Звезда прокомментировала пост украинской певицы Оли Цибульской в Instagram, в котором она спрашивала подписчиков изменилась ли их фигура на осень.
"Какой твой осенний вес? Мой 69 кг. Не страшно, когда я полная. Страшно, когда я пустая", - написала Цибульская.
Илона написала, что сейчас весит 67 кг, а также уточнила, что чувствует себя счастливой. Отметим, в начале года танцовщица весила 54 кг при росте 163 см, а во время второй беременности ее вес был 65 кг.
Кто такая Илона Гвоздева?
Гвоздева Илона стала известной в широких кругах после участия в проектах "Танцуют все", а потом "Танцы со звездами", она украинская танцовщица, хореограф, а также педагог. Основательница собственной студии танца Gvozdeva Dance Complex.
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А также российский комик Максим Галкин сейчас находится в США на гастролях и в Нью-Йорке он посетил украинский музей. Украинцы поблагодарили Максима за поддержку, а вот россияне захейтили его за такой поступок.
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