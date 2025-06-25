Вырвано сердце: Тоня Матвиенко рассказала, почему хотела уйти от Мирзояна

Тоня Матвиенко рассказала о кризисе в отношениях с Арсеном Мирзояном.

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Тоня Матвиенко об отношениях с Мирзояном / Коллаж Главред, фото скриншот

Кратко:

О чем рассказала Тоня Матвиенко в интервью

Какими личными подробностями поделилась певица

Украинская певица Тоня Матвиенко поделилась в откровенном интервью о том, как строятся ее отношения с певцом и супругом Арсеном Мирзояном.

Как рассказала она в интервью Маше Ефросининой, она собралась уходить от своего мужа в период, когда родилась их дочь Нина. По словам Матвиенко, Мирзоян в какой-то момент забыл о ее существовании.

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Тоня Матвиенко пришла на интервью / Фото скриншот

"У него не было времени мне звонить. И если туры по две недели... Он просто знал, что я дома, с мамой, у меня все хорошо. Вроде бы так. А у него такой взлет, внимание, интервью, усталость, может, заболел по дороге, ему вообще было не до меня. Меня это страшно обижало. Он мне говорил: "Ты выбирай, или я буду дома с малышкой сидеть, или я буду деньги зарабатывать", - рассказывает Матвиенко.

Тоня Матвиенко пришла на интервью / Фото скриншот

По словам Матвиенко, она долгое время терпела, но потом решилась на конкретные действия.

"Терпела, терпела, слишком, и он продолжал так дальше, скажем, издеваться, и все. И тут такая точка была, все, я говорила: "Больше не могу". Я ему говорила: "Если у тебя нет времени на меня, отпусти меня, потому что я хочу тоже быть счастливой. Я хочу, чтобы тот, кто со мной в паре, уделял мне также внимание". Мне, кстати, не нужно много внимания. Мне достаточно 5-10 минут, может, вечером кино посмотреть, что-то такое. Я понимала, что это потому, что мы уже долго вместе, что все браки это переживают. Но я ему говорила: "Со мной так не будет. Либо ты мне уделяешь внимание, либо мы не вместе. Я – женщина. Я заслуживаю, чтобы я была в нежности и мужском внимании", - рассказала она.

По словам Матвиенко, нужно было так сказать, чтобы он это услышал.

Такая ситуация такое повторилась во второй раз. По словам Матвиенко, он вообще не знал, что с ней делать. "Он, к счастью, не знает, что такое потеря матери. И в этот период он просто решил меня не трогать. А мне хотелось другого, мне хотелось "на ручки", - делится певица.

Она добавляет, что не говорила об этом своему мужу. "Когда у тебя вырванное сердце, ты не думаешь о том, чтобы спасти отношения. Тебе просто плохо", - говорит она.

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Как ранее писал Главред, украинские известные артисты и супруги Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко, которые не скрывают, что у них бывают ссоры, своеобразно "расставили точки над и" и приоткрыли "изнанку" своих отношений в новом клипе.

Раннее также Арсен Мирзоян решился на перемены. Бьюти-преображение от музыканта вызвало противоречивые комментарии в сети.

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