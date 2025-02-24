Как старые друзья: Усик и Роналду рассказали про приятную встречу

Кратко:
- Усик посетил Роналдо на арене "Аль-Наср"
- Спортсмены поделились фото с теплой встречи
Украинский боксер и чемпион мира в тяжелом весе по версии WBC, WBA, WBO, IBO и The Ring Александр Усик на днях прибыл в Эр-Рияд, чтобы поприсутствовать на боксерском вечере. Во время визита в Саудовскую Аравию у спортсмена также произошла еще одна приятная встреча.
Усик прибыл на арену "Аль-Наср" - домашнее поле одноименной футбольной команды, капитаном и нападающим которой является португальская футбольная звезда Криштиану Роналду. Легендарные спортсмены с пообщались с большим удовольствием.
В своем блоге в Instagram Роналду опубликовал несколько фото с Усиком с подписью: "Был счастлив снова увидеть тебя, чемпион!". Боксер также поделился снимками и добрыми словами в адрес футболиста. "Теплые беседы с великим чемпионом! Всегда учимся друг у друга, делимся опытом и наслаждаемся моментом. Респект Криштиану за его преданность и настрой. До скорой встречи, мой друг!" - написал украинский боксер.
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Кто такой Александр Усик?
Александр Усик - непобежденный украинский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях. Лучший боксер вне зависимости от весовой категории по версии журнала "The Ring" (2022-2023). Действующий чемпион мира в профессиональном боксе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. в.) и The Ring (2022-н. в.) в тяжелом весе и абсолютный чемпион мира (2018-2019) в первом тяжелом весе, сообщает "Википедия".
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