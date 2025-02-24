Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Как старые друзья: Усик и Роналду рассказали про приятную встречу

Анна Подгорная
24 февраля 2025, 00:55
16
Две мировых легенды, Александр Усик и Криштиану Роналду, пересеклись в Саудовской Аравии.
Александр Усик, Криштиану Роналду
Александр Усик и Криштиану Роналду встретились на арене Аль-Насра / коллаж: Главред, фото: instagram.com/usykaa, instagram.com/cristiano

Кратко:

  • Усик посетил Роналдо на арене "Аль-Наср"
  • Спортсмены поделились фото с теплой встречи

Украинский боксер и чемпион мира в тяжелом весе по версии WBC, WBA, WBO, IBO и The Ring Александр Усик на днях прибыл в Эр-Рияд, чтобы поприсутствовать на боксерском вечере. Во время визита в Саудовскую Аравию у спортсмена также произошла еще одна приятная встреча.

Усик прибыл на арену "Аль-Наср" - домашнее поле одноименной футбольной команды, капитаном и нападающим которой является португальская футбольная звезда Криштиану Роналду. Легендарные спортсмены с пообщались с большим удовольствием.

видео дня

В своем блоге в Instagram Роналду опубликовал несколько фото с Усиком с подписью: "Был счастлив снова увидеть тебя, чемпион!". Боксер также поделился снимками и добрыми словами в адрес футболиста. "Теплые беседы с великим чемпионом! Всегда учимся друг у друга, делимся опытом и наслаждаемся моментом. Респект Криштиану за его преданность и настрой. До скорой встречи, мой друг!" - написал украинский боксер.

Александр Усик, Криштиану Роналду
Александр Усик и Криштиану Роналду встретились на арене Аль-Насра / коллаж: Главред, фото: instagram.com/cristiano
Александр Усик, Криштиану Роналду
Александр Усик и Криштиану Роналду встретились на арене Аль-Насра / коллаж: Главред, фото: instagram.com/usykaa

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что мама троих детей Катя Осадчая призналась, будет ли четвертый. Крому того ведущая, у которой одни сыновья, раскрыла мечты про дочь.

Также украинская певица Наталья Могилевская рассказала о своем состоянии - она пережила несколько тяжелых дней после операции и болезни, из-за которой слегла с очень высокой температурой.

Читайте также:

Кто такой Александр Усик?

Александр Усик - непобежденный украинский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях. Лучший боксер вне зависимости от весовой категории по версии журнала "The Ring" (2022-2023). Действующий чемпион мира в профессиональном боксе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. в.) и The Ring (2022-н. в.) в тяжелом весе и абсолютный чемпион мира (2018-2019) в первом тяжелом весе, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Александр Усик Криштиану Роналду новости спорта новости шоу бизнеса
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
"Переговорная стратегия президент": у Трампа рассказали о гарантиях безопасности для Украины

"Переговорная стратегия президент": у Трампа рассказали о гарантиях безопасности для Украины

01:46Политика
Выборы в Германии: Мерц сделал первые заявления после победы

Выборы в Германии: Мерц сделал первые заявления после победы

23:41Мир
У Трампа поставили условия Украине и РФ для достижения мирной договоренности

У Трампа поставили условия Украине и РФ для достижения мирной договоренности

21:44Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 5 секунд найти цифру 23

Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 5 секунд найти цифру 23

Водители могут потерять права из-за отсутствия одного предмета в авто

Водители могут потерять права из-за отсутствия одного предмета в авто

Гороскоп на неделю с 24 февраля по 2 марта: Ракам - обновление, Львам - успех

Гороскоп на неделю с 24 февраля по 2 марта: Ракам - обновление, Львам - успех

Финансовый гороскоп на неделю с 24 февраля по 2 марта

Финансовый гороскоп на неделю с 24 февраля по 2 марта

У Трампа пошли на уступки: в США раскрыли два условия сделки по ископаемым

У Трампа пошли на уступки: в США раскрыли два условия сделки по ископаемым

Последние новости

01:46

"Переговорная стратегия президент": у Трампа рассказали о гарантиях безопасности для Украины

01:30

Анатолий Анатолич заступился за куму Loboda, которая продолжает петь на русском

00:55

Как старые друзья: Усик и Роналду рассказали про приятную встречу

23 февраля, воскресенье
23:48

Евровидение-2025: конкурсант из Италии отказался от участияВидео

23:41

Выборы в Германии: Мерц сделал первые заявления после победы

Зеленский честно рассказал об отношениях с США: главное с пресс-конференцииЗеленский честно рассказал об отношениях с США: главное с пресс-конференции
23:11

Где ошибка на рисунке: только люди с "орлиным зрением" увидят разгадку за 3 секунды

22:56

"Про твои уста": Налчаджиоглу публично пофлиртовал с Ириной Билык

21:44

У Трампа поставили условия Украине и РФ для достижения мирной договоренности

21:24

Как деньги на поддержку Украины работают на американский бизнесмнение

Реклама
20:43

Помощь Украине от Китая: Зеленский описал возможные варианты

20:41

Гороскоп Таро на неделю с 24 февраля по 2 марта: Рыбам - проблемы с деньгами, Девам - проблемы

20:24

Базовый продукт рациона "упадет" в цене на 9%: эксперт порадовал прогнозом

20:22

Джинсы 2025 - модные варианты на каждый день

20:13

Конец войны, Трамп и пресс-конференция Зеленского: главные новости Украины (дайджест)

20:02

Досрочные выборы в Германии: обнародованы первые результаты голосования

19:34

Владимир Дантес рассказал про планы на новый брак: "Война научила меня"

19:34

Холода не отступают: когда в Украину вернется снег и потепление

19:08

"Есть пилотный проект": Зеленский анонсировал переход Украины на контрактную армию

18:36

"Украина не признает": Зеленский сделал заявление о переговорах США и РФ

18:32

"Конструктивный разговор": первые детали переговоров Ермака с командой Трампа

Реклама
18:32

Расширение НАТО: Зеленский предупредил Орбана и Фицо об опасности

18:27

Мох на деревьях: как нейтрализовать - лайфхаки, которые действуют

18:09

РФ хочет прекращения огня, но все не так однозначно - внешняя разведка

18:03

Зеленский ответил на слова Трампа о завершении войны "на этой неделе"

17:38

"Я готов уйти с поста президента": Зеленский сказал, когда будут выборыФотоВидео

17:36

Зеленский ответил, остановили ли США передачу помощи УкраинеФото

17:10

Завтра может быть переломный момент: Зеленский - о важных встречахФотоВидео

17:01

"Хочу, чтобы он был на нашей стороне": Зеленский сказал, чего ждет от ТрампаФото

16:59

"Мы не можем делить все 50 на 50": Зеленский раскрыл детали соглашения с США

16:46

"Это тяжело": Melovin сделал признание про роман с известной артисткой

16:30

Не тысячи, а миллионы: сколько ракет и боеприпасов хочет изготовить РФ в 2025 году

16:00

Можно ли на Масленицу убираться дома: что запрещено делать целую неделю

15:53

Умеров рассказал, как будет проходить реформа ВВК: "Она будет удобной"

15:42

Кремль признал впервые с 2022 года: Буданов рассказал о "страшной ошибке" РФ

15:40

Россия хочет захватить всю Украину: Сырский озвучил циничный план врага

15:39

В СБУ объявили о колоссальных ударах по России и раскрыли успехи

15:09

Кабмин продлит сроки перебронирования работников предприятий: названа дата

15:01

Ответил на хейт: Винник вышел на связь после скандала с песнями на русском языке

14:59

"Настоящий провал ФСБ": Малюк рассказал о покушении на БудановаВидео

14:52

"Не может быть компромиссов": у Зеленского сделали заявление о территориях Украины

Реклама
14:27

У Украины в 2025 году есть шанс на мир: названа цель, которую поставил ЗеленскийВидео

14:02

Переговоры США и РФ 25 февраля в Эр-Рияде: в Москве сделали неожиданное заявление

13:59

"Закрыть окна и пить воду": в Киеве - значительное ухудшение качества воздуха

13:51

Что задумал Трамп по войне в Украине: бывший посол США в РФ сделал прогноз

13:44

Хитрые хозяйки всегда протирают ванную чайными пакетиками: для чего это делают

13:35

Гороскоп на завтра 24 февраля: Близнецам - серьезные перемены, Водолеям - успех

13:22

"Морозы будут еще держаться": синоптики прогнозируют холодное 24 февраля

12:54

Почти на 15% за два месяца: цена на популярный продукт в Украине резко "взлетит"

12:51

Мама троих детей Катя Осадчая призналась, будет ли четвертый

12:30

Планы Трампа по завершению войны в Украине: в Китае сделали заявление

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять