Как старые друзья: Усик и Роналду рассказали про приятную встречу

Две мировых легенды, Александр Усик и Криштиану Роналду, пересеклись в Саудовской Аравии.

https://glavred.info/starnews/kak-starye-druzya-usik-i-ronaldu-rasskazali-pro-priyatnuyu-vstrechu-10642013.html Ссылка скопирована

Александр Усик и Криштиану Роналду встретились на арене Аль-Насра / коллаж: Главред, фото: instagram.com/usykaa, instagram.com/cristiano

Кратко:

Усик посетил Роналдо на арене "Аль-Наср"

Спортсмены поделились фото с теплой встречи

Украинский боксер и чемпион мира в тяжелом весе по версии WBC, WBA, WBO, IBO и The Ring Александр Усик на днях прибыл в Эр-Рияд, чтобы поприсутствовать на боксерском вечере. Во время визита в Саудовскую Аравию у спортсмена также произошла еще одна приятная встреча.

Усик прибыл на арену "Аль-Наср" - домашнее поле одноименной футбольной команды, капитаном и нападающим которой является португальская футбольная звезда Криштиану Роналду. Легендарные спортсмены с пообщались с большим удовольствием.

видео дня

В своем блоге в Instagram Роналду опубликовал несколько фото с Усиком с подписью: "Был счастлив снова увидеть тебя, чемпион!". Боксер также поделился снимками и добрыми словами в адрес футболиста. "Теплые беседы с великим чемпионом! Всегда учимся друг у друга, делимся опытом и наслаждаемся моментом. Респект Криштиану за его преданность и настрой. До скорой встречи, мой друг!" - написал украинский боксер.

Александр Усик и Криштиану Роналду встретились на арене Аль-Насра / коллаж: Главред, фото: instagram.com/cristiano

Александр Усик и Криштиану Роналду встретились на арене Аль-Насра / коллаж: Главред, фото: instagram.com/usykaa

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что мама троих детей Катя Осадчая призналась, будет ли четвертый. Крому того ведущая, у которой одни сыновья, раскрыла мечты про дочь.

Также украинская певица Наталья Могилевская рассказала о своем состоянии - она пережила несколько тяжелых дней после операции и болезни, из-за которой слегла с очень высокой температурой.

Читайте также:

Кто такой Александр Усик? Александр Усик - непобежденный украинский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях. Лучший боксер вне зависимости от весовой категории по версии журнала "The Ring" (2022-2023). Действующий чемпион мира в профессиональном боксе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. в.) и The Ring (2022-н. в.) в тяжелом весе и абсолютный чемпион мира (2018-2019) в первом тяжелом весе, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред