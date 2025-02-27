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Киану Ривз раскрыл секрет крепких отношений с 51-летней подругой

Анна Подгорная
27 февраля 2025, 16:42
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Звезде "Матрицы" удалось построить с Александрой Грант удивительно крепкий союз.
Киану Ривз, Александра Грант
Киану Ривз рассказал, как строит отношения с Александрой Грант / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Больше шести лет Киану Ривз встречается с Александрой Грант
  • Артист рассказал, как их пара поддерживает отношения

Канадский актер, режиссер и музыкант Киану Ривз ни разу не был женат. Сейчас 60-летний холостяк состоит в отношениях с художницей Александрой Грант. Они познакомились еще в 2009 году, и долгое время были хорошими друзьями и коллегам. В 2017 году они вместе открыли издательство X Artists' Books, а уже в 2019-ом подтвердили романтические отношения - тогда они впервые появились на красной дорожке, как пара. Впрочем, до сих пор не известно, когда именно возник роман.

Публика благосклонно восприняла новую подругу Ривза, поклонники актера искренне радуются, что после длительного одиночества он все же нашел свою половинку. Недавно изданию E!News Киану признался, что вместе с Александрой тщательно работает над своими отношениями.

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Их главный секрет счастья - проводить время вместе и разделять страсти друг друга. "Делиться, разговаривать, поддерживать" - вот ключи к крепким отношениям по версии Киану Ривза. В качестве примера он привел не только совместное с Грант творчество, но и их общие поездки на мотоциклах (актер много лет страстно увлекается мотоциклами), в которых Александра делает значительные успехи.

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Также легендарный 70-летний Джеки Чан с пиццей попал на милое видео. Артиста засняли во время общения со съемочной командой на обеденном перерыве.

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Кто такой Киану Ривз?

Киану Ривз - канадский актер, кинорежиссер, кинопродюсер и музыкант (бас-гитарист). Наиболее известен своими ролями в киносериях "Матрица" (1999—2021) и "Джон Уик" (с 2014), а также в фильмах "Мой личный штат Айдахо" (1991), "Дракула" (1992), "Скорость" (1994), "Адвокат дьявола" (1997), "Константин: Повелитель тьмы" (2005) и "47 ронинов" (2013). Является самым высокооплачиваемым актером в истории кинематографа по соотношению суммы разового гонорара к совокупной сумме заработка ($30 к $156 млн), сообщает Википедия.

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