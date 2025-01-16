Путинист Киркоров покаялся во грехах.

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Филипп Киркоров пытается обрести былую популярность / коллаж: Главред, фото: facebook.com/profile.php?id=100044260682422

Вы узнаете:

Какие грехи приписал себе Киркоров

Как он пытается вернуть себе популярность

Российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, решил покаяться в грехах.

Как пишут российские пропагандистские СМИ, Киркоров снова вспомнил, как родился мертвым с пуповиной вокруг шеи: историю, которую он уже когда-то рассказывал публично, пытаясь поднять свою популярность.

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"Знаете, что я мертвым родился? Да. Пуповина вокруг шеи обмоталась. На свет появился не дыша. А потом вздох… и столько любви обрушилось на меня. Так меня ждали, так мной дорожили. Я же на юге рос, у моря. Семья, дом, солнце и очень много любви…. А потом стали уходить… сначала бабушка, потом мама…", - жалуется путинист.

Кроме того, путинист добавил, что боль от потери не утихает. "Мне до сих пор не хватает самого близкого человека – мамы…И вот остаешься ты после такого детства почти один и начинаешь бежать… Себе говоришь, что за славой, победами, а бежишь просто от себя, в никуда. Так долго я бежал, что и уже бег этот надоел. Пришла скука, а скука и уныние – это большой грех", - лукавит Киркоров.

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Отметим, как сообщал Главред, Филипп Киркоров получил запрет на въезд в некоторые страны, поскольку он восхищается политикой Кремля. Путинист не сможет посещать Молдову, а также Литву, поскольку он "несет угрозу нацбезопасности государства, пропагандирует российские нарративы и дает концерты в незаконно оккупированном Крыму, отрицая территориальную целостность Украины".

А также недавно Филипп Киркоров обратился к родителям в честь годовщины их свадьбы. И стало известно, что в свидетельстве о заключении брака родителей артиста написана фамилия Крикорян, поэтому Киркоров – это не настоящая фамилия путиниста.

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Кто такой Филипп Киркоров? Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

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