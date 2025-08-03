"Когда развод только на пользу": Александра Кучеренко показала "особую романтику"

Кучеренко засияла совершенно по-новому.

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Александра Кучеренко новости - модель поделилась свежими фото / коллаж: Главред, фото: instagram.com/aakucherenko

Кратко:

Александра Кучеренко поделилась свежими фото

В них она воплотила одну из граней своего представления о романтике

Украинская ведущая и модель Александра Кучеренко поддерживает статус одной из красивейших женщин страны, как победительница конкурса Мисс Украина Мира-2016. Сейчас она одинока - весной 2025 года она и ее бывший муж, журналист и путешественник Дмитрий Комаров, подтвердили слухи о расставании.

Теперь Александра ищет любовь. И находит ее во всем, что ее окружает. К примеру, в своей недавней съемке на лоне природы.

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В кадре Кучеренко позировала в светлых одеждах и с распущенными волосами, а ее партнерами были кони, мирно пасущиеся на зеленых просторах. "Вы бы сейчас почувствовали запах скошенной травы, звуки полевых насекомых, тепло солнца на плечах, вкус парного молока. И уже через мгновение — перенеслись бы в воспоминания. ... В этой простоте — особая романтика. В этой свободе — наше ДНК. Можно объехать полмира и снова понять: украинская земля — лучшая. Можно жить в быстром мегаполисе, а сердцем помнить спокойствие украинского села", - поделилась эмоциями модель в своем блоге в Instagram.

Александра Кучеренко новости - модель поделилась свежими фото / instagram.com/aakucherenko

Александра Кучеренко новости - модель поделилась свежими фото / instagram.com/aakucherenko

Александра Кучеренко новости - модель поделилась свежими фото / instagram.com/aakucherenko

Александра Кучеренко новости - модель поделилась свежими фото / instagram.com/aakucherenko

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О персоне: Александра Кучеренко Александра Кучеренко - обладательница титула Мисс Украина 2016, украинская журналистка, ведущая программы "Звездный спорт" на телеканале ICTV, профессиональная танцовщица, модель, куратор благотворительного проекта "Наставничество". Ведущая футбольных и спортивных программ на телеканалах Megogo Футбол, Megogo Спорт, сообщает Википедия.

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