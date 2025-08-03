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"Когда развод только на пользу": Александра Кучеренко показала "особую романтику"

Анна Подгорная
3 августа 2025, 23:31
17
Кучеренко засияла совершенно по-новому.
Александра Кучеренко
Александра Кучеренко новости - модель поделилась свежими фото / коллаж: Главред, фото: instagram.com/aakucherenko

Кратко:

  • Александра Кучеренко поделилась свежими фото
  • В них она воплотила одну из граней своего представления о романтике

Украинская ведущая и модель Александра Кучеренко поддерживает статус одной из красивейших женщин страны, как победительница конкурса Мисс Украина Мира-2016. Сейчас она одинока - весной 2025 года она и ее бывший муж, журналист и путешественник Дмитрий Комаров, подтвердили слухи о расставании.

Теперь Александра ищет любовь. И находит ее во всем, что ее окружает. К примеру, в своей недавней съемке на лоне природы.

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В кадре Кучеренко позировала в светлых одеждах и с распущенными волосами, а ее партнерами были кони, мирно пасущиеся на зеленых просторах. "Вы бы сейчас почувствовали запах скошенной травы, звуки полевых насекомых, тепло солнца на плечах, вкус парного молока. И уже через мгновение — перенеслись бы в воспоминания. ... В этой простоте — особая романтика. В этой свободе — наше ДНК. Можно объехать полмира и снова понять: украинская земля — лучшая. Можно жить в быстром мегаполисе, а сердцем помнить спокойствие украинского села", - поделилась эмоциями модель в своем блоге в Instagram.

Александра Кучеренко
Александра Кучеренко новости - модель поделилась свежими фото / instagram.com/aakucherenko
Александра Кучеренко
Александра Кучеренко новости - модель поделилась свежими фото / instagram.com/aakucherenko
Александра Кучеренко
Александра Кучеренко новости - модель поделилась свежими фото / instagram.com/aakucherenko
Александра Кучеренко
Александра Кучеренко новости - модель поделилась свежими фото / instagram.com/aakucherenko

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Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, как украинская певица и музыкальный продюсер Наталья Могилевская отпраздновала свое 50-летие. В день юбилея артистка заговорила о главной роли.

Также известный украинский певец Юрко Юрченко публично обозвал и унизил Виктора Павлика. Юрченко раскрыл свое видение политической позиции бывшего друга, которую сам считает неприемлемой.

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О персоне: Александра Кучеренко

Александра Кучеренко - обладательница титула Мисс Украина 2016, украинская журналистка, ведущая программы "Звездный спорт" на телеканале ICTV, профессиональная танцовщица, модель, куратор благотворительного проекта "Наставничество". Ведущая футбольных и спортивных программ на телеканалах Megogo Футбол, Megogo Спорт, сообщает Википедия.

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