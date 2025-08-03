"Когда развод только на пользу": Александра Кучеренко показала "особую романтику"

Кратко:
- Александра Кучеренко поделилась свежими фото
- В них она воплотила одну из граней своего представления о романтике
Украинская ведущая и модель Александра Кучеренко поддерживает статус одной из красивейших женщин страны, как победительница конкурса Мисс Украина Мира-2016. Сейчас она одинока - весной 2025 года она и ее бывший муж, журналист и путешественник Дмитрий Комаров, подтвердили слухи о расставании.
Теперь Александра ищет любовь. И находит ее во всем, что ее окружает. К примеру, в своей недавней съемке на лоне природы.
В кадре Кучеренко позировала в светлых одеждах и с распущенными волосами, а ее партнерами были кони, мирно пасущиеся на зеленых просторах. "Вы бы сейчас почувствовали запах скошенной травы, звуки полевых насекомых, тепло солнца на плечах, вкус парного молока. И уже через мгновение — перенеслись бы в воспоминания. ... В этой простоте — особая романтика. В этой свободе — наше ДНК. Можно объехать полмира и снова понять: украинская земля — лучшая. Можно жить в быстром мегаполисе, а сердцем помнить спокойствие украинского села", - поделилась эмоциями модель в своем блоге в Instagram.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, как украинская певица и музыкальный продюсер Наталья Могилевская отпраздновала свое 50-летие. В день юбилея артистка заговорила о главной роли.
Также известный украинский певец Юрко Юрченко публично обозвал и унизил Виктора Павлика. Юрченко раскрыл свое видение политической позиции бывшего друга, которую сам считает неприемлемой.
Читайте также:
- "Есть возможность": как Юрий Никитин отреагировал на заявление жены о расставании
- Леся Никитюк показала сына - как звездная мама называет первенца
- "Они на меня плюют": Иво Бобул раскритиковал творчество Пивоварова и Тополи
О персоне: Александра Кучеренко
Александра Кучеренко - обладательница титула Мисс Украина 2016, украинская журналистка, ведущая программы "Звездный спорт" на телеканале ICTV, профессиональная танцовщица, модель, куратор благотворительного проекта "Наставничество". Ведущая футбольных и спортивных программ на телеканалах Megogo Футбол, Megogo Спорт, сообщает Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред