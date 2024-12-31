Кто из путинистов-артистов отправился на концерт Кобзона в 2024 году

Анастасия Заворотнюк поддерживала Путина и говорила, что он "лучший президент".

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Артисты-путинисты, которые умерли в 2024 году / Фото Instagram/zavorotniuk, evgenyi_kungurov_official

Вы узнаете:

Кто из артистов поддержал войну

От чего они умерли

Российские артисты, певцы и актеры в своем большинстве, к большому сожалению, поддерживают военное вторжение террористической России в мирную Украину.

Они не реагируют на убийства женщин и детей, не реагируют на обстрелы больниц и роддомов, детских садов и детских онкологических отделений. А некоторые из них преступно поддерживают войну или террориста Путина.

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Одной из таких знаменитостей была Анастасия Заворотнюк.

30 мая 2024 года стало известно о смерти российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая много лет боролась с раком головного мозга. На личной странице Анастасии в соцсетях тогда появился пост с трагическими известиями.

Широкую известность актрисе принес сериал "Моя прекрасная няня", также она играла в фильме "Возвращение мушкетёров, или Сокровища кардинала Мазарини" в роли дочери д’Артаньяна Жаклин и других фильмах. Заворотнюк была ведущей многих популярных програм на росТВ: "Кухня для чайников", "Танцы со звёздами", "Танцы на льду", "Ледниковый период", "Новое утро" и других.

Заворотнюк не делала публичных заявлений относительно войны в Украине, но она в целом не появлялась на публике после того, как ей поставили диагноз. Однако она была открытой поклонницей террориста Путина и также была внесена в базу "Миротворец" за Сознательное нарушение государственной границы Украины и незаконную гастрольную деятельность на территории оккупированного Россией Крыма.

Кроме того, Заворотнюк считалась фанаткой Путина. Даже в сериале, который унижал украинцев, "моя прекрасная няня", была такая фраза: "Я самая большая фанатка российского президента", – говорила Анастасия Заворотнюк в роли няни Вики. Напомним, что по сюжету сериала, ее родственники по Украине и России – они общаются, но не всегда дружат и, как правило, всегда делают какие-то примитивные вещи, в частности, те, кто из Одессы, Бердянска, Мелитополя или Бердичева.

К слову, у Заворотнюк имеется государственная награда от ФСБ. РосСМИ также сообщали ранее, что Путина лично информировали о болезни актрисы.

Анастасия Заворотнюк / instagram.com/a_zavorotnyuk

27 сентября 2024 года в России скончался советский и российский актер театра и кино, заслуженный артист террористической РФ Роман Мадянов. Актер, который поддерживал войну и нападение Путина на мирную Украину, умер на 63-м году жизни от рака легких.

Роман Мадянов был фигурантом базы сайта "Миротворец". Актер-путинист незаконно пересекал границу Украины, когда посетил оккупированный Россией Крым. Также он снимался в пропагандистских картинах, таких как "Крымская сакура" и "Солдаты", где высмеивали Украину, а украинцев изображали бестолковыми.

Умер Роман Мадянов / Фото instagram.com/madianovroman

Евгений Кунгуров

Еще один поклонник Путина, имеющий психические проблемы и проблемы с алкоголем, оперный певец, который поддерживал аннексию Крыма и военную агрессию России против Украины Евгений Кунгуров покончил с собой.

Кунгуров поддерживал войну РФ против Украины, аннексию Крыма и всю политику Путина. На своей странице в Instagram певец поздравлял российского диктатора с днем рождения и называл его самым лучшим президентом.

Согласно данным росСМИ, артист покончил с собой, выбросившись из окна. Накануне он написал своей жене о том, что хочет покончить с собой.

Евгений Кунгуров / Фото instagram.com/evgenyi_kungurov_official

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