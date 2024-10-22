Курс на безопасность: организаторы Евровидения-2025 введут новые правила

Базель уже начал активную подготовку ко встрече с артистами и еврофанами.

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Евровидение-2025 новости - организаторы Евровидения-2025 ввели новые меры безопасности / коллаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision

Музыкальный конкурс Евровидение-2025 состоится в Базеле, Швейцария, 13, 15 и 17 мая. И хотя до соревнования еще больше полугода, организаторы уже вплотную занялись подготовкой мероприятия.

В частности, было принято решение устранить некоторые неполадки прошлогоднего конкурса. Для этого были введены новые правила, цитирует руководителя конкурса Бакеля Вальдена издание Eurovision Fun.

К примеру, участниц Евровидения-2024 от Нидерландов Йост Кляйн был дисквалифицирован перед финалом конкурса из-за грубого поведения с журналистами - он махал на них руками, что было расценено, как попытка нападения.

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Чтобы избежать стрессовых ситуаций для участников Евровидения и других людей, которые также будут работать на концертной площадке, в 2025 году на Евровидении будут введены отдельные пространства для артистов (без доступа к ним журналистов).

Второе правило будет касаться аполитичности. Для участников и их команд будет введен специальный кодекс поведения, призванный придерживаться полного политического нейтралитета для обеспечения безопасности каждого.

Хоть курс на аполитичность был принят и в 2024 году, некоторые участники и приглашенные звезды все же пытались скрытно проявить свою солидарность с Палестиной, в то время как из-за протестов в Мальме во время конкурса участница из Израиля передвигалась по городу с усиленной охраной из-за постоянных угроз.

Евровидение-2025 Евровидение-2025 - 69-ый междуныродный музыкальный конкурс, который состоится в Швейцарии. Победителем 2024-го года стали швейцарские артисты Nemo, которые и "привезли" соревнование домой. Конкурс пройдет в Базеле 13, 15 и 17 мая.

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