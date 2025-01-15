"Лежит на кухне у Галкина": Алла Пугачева поразила своим видом

Вы узнаете:
- Алла Пугачева показала свое молодое лицо
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Российская певица Алла Пугачева, которая не боится публично осуждать террористическое вторжение РФ в Украину, показалась на новом снимке.
Как сообщают российские пропагандисты, на новых кадрах певица не похожа на себя и стала почти куклой.
Жители страны-оккупанта РФ даже решили, что Пугачева раздобыла ампулу субстанции.
"Бахнула субстанцию, но просчиталась",
"Видимо, старая версия вылезала через рот. Что-то с ним не то...",
"Это вылезло из Пугачевой. Сама она лежит на кухне у Галкина",
"Вся пластмассовая", - написали завистливые россияне.
Алла Пугачева - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, ранее Максим Галкин прилетел к Алле Пугачевой на Кипр и пара прогулялась по набережной Молос в Лимассоле, держась за руки. На снимке Галкин показался в коричневом кардигане и свободных брюках, а Примадонна в спортивном костюме и белой кепке.
А также Игорь Наджиев, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, прокомментировал новости о том, что у российских певцов Игоря Талькова и Аллы Пугачевой был роман.
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Кто такая Алла Пугачева
Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.
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