"Лежит на кухне у Галкина": Алла Пугачева поразила своим видом

Алла Пугачева снова наделала шума в Сети.

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Алла Пугачева все молодеет / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Алла Пугачева

Вы узнаете:

Алла Пугачева показала свое молодое лицо

Россияне раскритиковали Примадонну

Российская певица Алла Пугачева, которая не боится публично осуждать террористическое вторжение РФ в Украину, показалась на новом снимке.

Как сообщают российские пропагандисты, на новых кадрах певица не похожа на себя и стала почти куклой.

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Жители страны-оккупанта РФ даже решили, что Пугачева раздобыла ампулу субстанции.

"Бахнула субстанцию, но просчиталась",

"Видимо, старая версия вылезала через рот. Что-то с ним не то...",

"Это вылезло из Пугачевой. Сама она лежит на кухне у Галкина",

"Вся пластмассовая", - написали завистливые россияне.

Алла Пугачева поразила своим видом / фото: скрин t.me/badphrase/

Алла Пугачева / инфографика: Главред

Алла Пугачева - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, ранее Максим Галкин прилетел к Алле Пугачевой на Кипр и пара прогулялась по набережной Молос в Лимассоле, держась за руки. На снимке Галкин показался в коричневом кардигане и свободных брюках, а Примадонна в спортивном костюме и белой кепке.

А также Игорь Наджиев, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, прокомментировал новости о том, что у российских певцов Игоря Талькова и Аллы Пугачевой был роман.

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Кто такая Алла Пугачева Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

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