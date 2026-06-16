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Лобода избавилась от роскошного особняка в РФ — что ждет певицу дальше

Кристина Трохимчук
16 июня 2026, 10:30
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Светлана Лобода продала свой дом в Подмосковье.
Светлана Лобода продала дом в Подмосковье
Светлана Лобода продала дом в Подмосковье / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Светлана Лобода, t.me/mash

Вы узнаете:

  • Как выглядит дом Светланы Лободы в Подмосковье
  • Какую сумму получила за него певица
  • Позиция Светланы Лободы по поводу войны в Украине

Украинская певица Светлана Лобода, которая долгое время строила карьеру в РФ, но разорвала связи со страной-агрессором после начала полномасштабного вторжения, наконец продала свой роскошный особняк в Подмосковье, сообщают росСМИ.

Главред расскажет, какой недвижимостью владела артистка в РФ и какова ее позиция по поводу войны сейчас.

видео дня

Как выглядит особняк Светланы Лободы в РФ

Светлана Лобода владела роскошной недвижимостью в Подмосковье. Комплекс в районе Николо-Урюпино включал трехэтажный жилой дом площадью 1200 квадратных метров с мебелью, отделкой, четырьмя спальнями, двумя столовыми, бассейном, джакузи, бильярдной и баром.

Дом Светланы Лободы
Дом Светланы Лободы / фото: t.me/mash

Также на территории были ухоженный сад с беседкой, гостевой коттедж, жилье для персонала, пост охраны и гараж.

После отъезда артистки из РФ из-за начала полномасштабного вторжения она начала искать покупателей для своего роскошного дома. С 2023 года особняк сдавался в аренду за 1,3 млн рублей в месяц.

  • Дом Светланы Лободы
    Дом Светланы Лободы фото: t.me/mash
  • Дом Светланы Лободы
    Дом Светланы Лободы фото: t.me/mash
  • Дом Светланы Лободы
    Дом Светланы Лободы фото: t.me/mash
  • Дом Светланы Лободы
    Дом Светланы Лободы фото: t.me/mash
  • Дом Светланы Лободы
    Дом Светланы Лободы фото: t.me/mash

Кто купил дом Светланы Лободы в Подмосковье

В 2026 году исполнительница наконец нашла покупателя для своего особняка. Дом приобрел некий "крупный российский бизнесмен". Сделка принесла Лободе внушительную прибыль — за особняк она якобы просила 850 миллионов рублей. Таким образом певица распрощалась с крупным имуществом в стране-агрессоре и разорвала важную связь с ней.

Где сейчас живет Светлана Лобода

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину звезда сразу приняла решение покинуть страну-агрессор. Она заявила, что не планирует возвращаться в Россию, и сейчас живет в Риге, Латвия. Певица опровергла фейки, которые до сих пор распространяют о ней росСМИ, о том, что она якобы отказалась от украинского паспорта и получила гражданство Мальты.

Светлана Лобода
Светлана Лобода - где сейчас / фото: instagram.com, Светлана Лобода

Светлана Лобода про войну в Украине

Несмотря на былую популярность, певица так и не смогла избавиться от последствий череды скандалов и долгой карьеры в стране-агрессоре. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Лобода записала эмоциональное видео, в котором со слезами на глазах призывала остановить войну.

"Все мы — маленькие люди и ничего не можем. Но есть люди, которые вершат судьбы и могут сделать так, чтобы этот ад закончился", — заявила тогда певица.

Это вызвало волну возмущения в соцсетях и среди звездных коллег. Например, Андрей Данилко и Даша Астафьева публично осудили это высказывание, заявив, что украинцы — не "маленькие люди", а борцы, способные влиять на ситуацию. Позже Светлана пыталась оправдаться, объясняя, что эта фраза была сказана на эмоциях.

Обращение Светланы Лободы
Обращение Светланы Лободы / скрин из видео

Артистка приезжала в Украину уже во время полномасштабной войны и пыталась перезапустить карьеру на родине. Однако ей это не удалось из-за череды скандалов — в Харькове она обвинила девушку с плакатом "Харьков без Лободы" в том, что протест был проплаченным, а благотворительный концерт в Киеве в поддержку больницы "Охматдет" был отменен из-за общественного недовольства.

Также певицу неоднократно замечали на мероприятиях, организованных россиянами, что не добавило ей симпатий со стороны украинской аудитории. Светлана Лобода сейчас гастролирует за границей и лишь изредка упоминает об Украине после трагических событий на родине, уже не пытаясь вернуться в украинское информационное пространство ни громкими заявлениями, ни новым украиноязычным творчеством.

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О персоне: Светлана Лобода

Светлана Лобода - украинская певица, автор песен, сообщает Википедия. Заслуженная артистка Украины (2013). В 2004 году 3 месяца была частью популярной девичьей поп-группы ВИА Гра. В 2009 году представляла Украину на Евровидении с песней "Be My Valentine (Anti-crisis Girl)" (12-е место). С 2010 года выступает под псевдонимом LOBODA. Самые популярные песни Светланы Лободы - "Твои глаза", "Случайная", "К черту любовь", "Родной" и пр.

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