Мария Кравец раскрыла любовь всей ее жизни

Дочь Елены Кравец не смогла сдержать нежные чувства.

Маша Кравец личная жизнь - с кем встречается дочь Елены Кравец / коллаж: Главред, фото: instagram.com/rost_sidd, instagram.com/maarriill

Мария Кравец показала бойфренда

Снимок был приурочен ко Дню рождения ее возлюбленного

22-летняя Мария Кравец, дочь актрисы и ведущей Елены Кравец, деталями своей личной жизни делится крайне умеренно. Лишь недавно она начала знакомить своих подписчиков с Ростиславом 'Sid' Сидоренко - ее бойфрендом.

Новый год-2026 пара встречала вместе, а недавно Кравец-младшая поделилась снимком с Ростиславом по случаю его Дня рождения - и этот праздник влюбленным удалось провести в компании друг друга. В своем блоге в Instagram Мария показала фото с именинником, похожее на романтическую открытку.

"С Днем рождения, любовь всей моей жизни", - написала девушка. В кадре Ростислав крепко целует ее, а она жмурится от удовольствия со счастливой улыбкой на лице.

Маша Кравец личная жизнь - с кем встречается дочь Елены Кравец / фото: instagram.com/maarriill

О персоне: Елена Кравец Елена Юрьевна Кравец - украинская комедийная актриса. Участница команд высшей лиги КВН "Запорожье — Кривой Рог — Транзит" и "95-й квартал"; с 2005 по 2022 год принимала участие в телепередаче "Вечерний квартал". С декабря 2022 по конец 2023 года —ведущая ток-шоу "Тихий вечер" на канале "Дом".

