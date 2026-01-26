Мария Кравец раскрыла любовь всей ее жизни

Кратко:
- Мария Кравец показала бойфренда
- Снимок был приурочен ко Дню рождения ее возлюбленного
22-летняя Мария Кравец, дочь актрисы и ведущей Елены Кравец, деталями своей личной жизни делится крайне умеренно. Лишь недавно она начала знакомить своих подписчиков с Ростиславом 'Sid' Сидоренко - ее бойфрендом.
Новый год-2026 пара встречала вместе, а недавно Кравец-младшая поделилась снимком с Ростиславом по случаю его Дня рождения - и этот праздник влюбленным удалось провести в компании друг друга. В своем блоге в Instagram Мария показала фото с именинником, похожее на романтическую открытку.
"С Днем рождения, любовь всей моей жизни", - написала девушка. В кадре Ростислав крепко целует ее, а она жмурится от удовольствия со счастливой улыбкой на лице.
О персоне: Елена Кравец
Елена Юрьевна Кравец - украинская комедийная актриса. Участница команд высшей лиги КВН "Запорожье — Кривой Рог — Транзит" и "95-й квартал"; с 2005 по 2022 год принимала участие в телепередаче "Вечерний квартал". С декабря 2022 по конец 2023 года —ведущая ток-шоу "Тихий вечер" на канале "Дом".
