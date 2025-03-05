Анна Седокова в противоречивой манере делится своими печалями.

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Анна Седокова новости - певица показала, как лечится от грусти / коллаж: Главред, фото: instagram.com/annasedokova

Кратко:

Седокова через два с половиной месяца после смерти бывшего возлюбленного рассказывает, как борется с последствиями ее влияния на ее жизнь

Способы артистка выбирает неоднозначные

Певица-предательница Анна Седокова месяц назад вернулась в информационное пространство после самоубийства ее третьего мужа - латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. Контент в социальных сетях артистки не изменился - откровенные луки, спортивные залы, кадры со съемок, только теперь ко всему этому она порой добавляет "тайный" смысл о личной борьбе, переживаниях и грусти, которые, очевидно, должны убедить ее аудиторию, что она все еще не оправилась после смерти бывшего возлюбленного.

К примеру, Седокова за последние месяцы сильно похудела, и, похоже, очень гордится своей обновленной фигурой. Недавно в своем блоге в Instagram она опубликовала фото и видео из зала в спортивной одежде.

видео дня

Однако, чтобы это не восприняли, как очередной акт самолюбования, Анна подписала кадры: "Я никогда не думала, что смогу... Наконец-то я сделала это. В последние дни так сложно, как никогда, но я заставила себя принять лекарство. Маленький шаг за шагом".

Анна Седокова новости - певица показала, как лечится от грусти / коллаж: Главред, фото: instagram.com/annasedokova

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Кто такая Анна Седокова Анна Седокова - украинская поп-певица. Получила известность в 2000 году, став ведущей утреннего шоу "Подъем". Она попала в "ВИА Гру" в 2002 году после решения продюсеров расширить состав до трио. Покинув группу в 2004 году, Седокова начала сольную карьеру. Она была замужем три раза и имеет троих детей от разных мужей. Седокова предательски молчит о войне в Украине, а также продолжает строить свою карьеру в террористической России.

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