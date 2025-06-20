"Не вижу на левый глаз": известный певец рассказал о проблемах со здоровьем после службы

Тарас Тополя проходит длительную реабилитацию.

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Тарас Тополя новости - певец раскрыл детали военных травм / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tarastopolia

Кратко:

Во время службы Тарас Тополя получил несколько травм

С их последствиями артист пытается справиться и сегодня

С первых дней полномасштабной войны украинский певец Тарас Тополя и его коллеги ко группе Антитела встали на защиту нашей страны от оккупанта. Они выполняли функции парамедиков в 130-ом батальоне Территориальной обороны. В августе 2022 года артисты были перенаправлены в другое подразделение в Киеве.

Военная служба не прошла для Тополи бесследно. В интервью для Марички Падалко певец признался, что до сих пор проходит реабилитацию после травм, полученных в первый год полномасштабной войны.

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"Меня ударило здоровье во время выполнения боевых задач. Потом, когда вышел, операцию на глазах делал и до сих пор с реабилитологом занимаюсь. Когда у тебя ноги, колени болят месяцами и в течение двух лет это возвращается постоянно, или с плечами проблема, или что-то с глазами - я не вижу на левый глаз - это все последствия того, что произошло в первый год этой войны. И поэтому приступить к чему-то масштабному не могу, потому что тебе надо навести порядок во всем", - рассказал Тарас Тополя. Он отметил, что сейчас к группе наконец начала возвращаться эмоциональный ресурс для творчества - Антитела планируют выпустить новый альбом.

Тарас Тополя новости - певец раскрыл детали военных травм / Скриншот YouTube

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Кто такой Тарас Тополя? Тарас Тополя - украинский певец, солист и лидер поп-рок-группы Антитіла, с которой выпустил 7 альбомов. В февраля 2022 года записался в ТРО, служил в ВСУ в качестве парамедика на протяжении 7 месяцев.

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